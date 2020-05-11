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2020-05-11T01:55
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На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
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РИА Новости

На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС

01:55 11.05.2020
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© Фото : МЧС РФПожар в хосписе в Красногорске
Пожар в хосписе в Красногорске
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В ликвидации пожара в хосписе подмосковного Красногорска задействованы 10 основных пожарных машин, три спасательных, два штабных автомобиля, 55 сотрудников МЧС, 15 скорых, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы городского округа.
Частный хоспис загорелся вечером в воскресенье в подмосковном Красногорске. По информации МЧС, открытое горение уже ликвидировали.
"На месте работают 10 пожарных машин, три спасательных, два штабных автомобиля, 55 сотрудников МЧС, 15 скорых", - сказали в пресс-службе главы городского округа.
По данным властей, в пожаре погибли девять человек.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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Пожар в хосписе в КрасногорскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскПроисшествия
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