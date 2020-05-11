На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС

Пожар в хосписе в Красногорске

© Фото : МЧС РФ Пожар в хосписе в Красногорске

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В ликвидации пожара в хосписе подмосковного В ликвидации пожара в хосписе подмосковного Красногорска задействованы 10 основных пожарных машин, три спасательных, два штабных автомобиля, 55 сотрудников МЧС , 15 скорых, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы городского округа.

Частный хоспис загорелся вечером в воскресенье в подмосковном Красногорске. По информации МЧС, открытое горение уже ликвидировали.

"На месте работают 10 пожарных машин, три спасательных, два штабных автомобиля, 55 сотрудников МЧС, 15 скорых", - сказали в пресс-службе главы городского округа.