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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T01:47
https://ria.ru/20200511/1571260119.html
СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/26/1560062655_0:0:3042:1711_1036x0_80_0_0_6d4667224ca0c394e687e53e8dca1f65.jpg
РИА Новости

СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря

01:47 11.05.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс ушел в добровольную самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря обнаружили коронавирус, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
"Пенс сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию в воскресенье, но остается дома из предосторожности", - пишет агентство.
Белый дом пока официально не объявил о таком решении вице-президента.
На этой неделе у ряда сотрудников Белого дома обнаружили коронавирус, после чего там были усилены меры предосторожности. В частности, вирус был найден у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер. Как сообщалось ранее, Пенс и Миллер находились в одном помещении в Белом доме.
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Из-за контакта с зараженными в добровольную самоизоляцию ушли директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд и глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, которые были в составе специальной рабочей группы по координации действий в борьбе с COVID-19. Группа под руководством вице-президента Майка Пенса ежедневно собирается в Белом доме, в ее работе принимает участие и президент Дональд Трамп.
Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в США. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные о пандемии коронавируса, число заболевших COVID-19 в США превысило 1,3 миллиона человек, более 78 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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