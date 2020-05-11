СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Вице-президент Вице-президент США Майк Пенс ушел в добровольную самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря обнаружили коронавирус , сообщает агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

"Пенс сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию в воскресенье, но остается дома из предосторожности", - пишет агентство.

Белый дом пока официально не объявил о таком решении вице-президента.

На этой неделе у ряда сотрудников Белого дома обнаружили коронавирус, после чего там были усилены меры предосторожности. В частности, вирус был найден у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер. Как сообщалось ранее, Пенс и Миллер находились в одном помещении в Белом доме.

Из-за контакта с зараженными в добровольную самоизоляцию ушли директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд и глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, которые были в составе специальной рабочей группы по координации действий в борьбе с COVID-19. Группа под руководством вице-президента Майка Пенса ежедневно собирается в Белом доме, в ее работе принимает участие и президент Дональд Трамп

Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в США. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные о пандемии коронавируса, число заболевших COVID-19 в США превысило 1,3 миллиона человек, более 78 тысяч скончались.