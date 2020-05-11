У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Хоспис в Красногорске, где в пожаре погибли девять человек, не имел документов, власти будут разбираться, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы городского округа.
"Здесь по документам просто дом, никакой хоспис не зарегистрирован. По документам здесь обычный жилой дом", - сказали в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, власти намерены разобраться в ситуации.
Частный хоспис загорелся вечером в воскресенье в подмосковном Красногорске. По информации МЧС, открытое горение уже ликвидировали. По последним данным спасателей, девять человек погибли.