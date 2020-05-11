Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T01:57
https://ria.ru/20200511/1571259999.html
В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В Чечне умер девятый заболевший COVID-19

01:32 11.05.2020 (обновлено: 01:57 11.05.2020)
131
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ГРОЗНЫЙ, 11 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Чечне увеличилось до девяти человек - за последние сутки скончался еще один пациент, сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
"Всего (с начала эпидемии) мы потеряли девять человек, несмотря на усилия медиков", - заявил Сулейманов в эфире телеканала "Грозный".
В субботу сообщалось о восьми летальных исходах.
По словам министра, всего в республике, по последним данным, 759 инфицированных, из них 369 выписаны после выздоровления. За последние сутки количество выявленных больных увеличилось на 26.
Ранее в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о послаблении с начала будущей недели режима ограничений, введенных из-за пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Происшествия
Рекомендуем
Пожар в хосписе в Красногорске
Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
Пожар в хосписе в Красногорске
У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
Пожар в хосписе в Красногорске
МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
Пожар в хосписе в Красногорске
Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
Пожар в хосписе в Красногорске
Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
Пожар в хосписе в Красногорске
Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
Бразилия
Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
Пожар в хосписе в Красногорске
В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
Пожар в хосписе в Красногорске
В Красногорске произошел пожар в частном хосписе
Вице-президент США Майк Пенс
СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
Певица Анна Семенович
Семенович поразила поклонников необычным фото
Пожар в хосписе в Красногорске
В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Девять человек находятся в больнице после пожара в подмосковном хосписе
02:11Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
Лента новостейМолния