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2020-05-11T01:27
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Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
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РИА Новости

Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев

01:27 11.05.2020
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© AP Photo / K.M. Chaudary
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает власти Мали привлечь к ответу виновных в нападении на миротворцев, сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Ранее сообщалось, что три миротворца погибли, еще четверо пострадали при взрыве придорожной мины во время планового патрулирования в окрестностях города Агельхок на севере Мали утром в воскресенье.
"Генеральный секретарь решительно осуждает нападения с применением самодельных взрывных устройств на колонну Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА)", - говорится в заявлении Дюжаррика.
По его словам, генсек напоминает, что нападения на миротворцев ООН по международному праву могут представлять собой военное преступление. "Он призывает малийские власти приложить все усилия для выявления лиц, совершивших эти нападения, и оперативно привлечь их к ответственности", - отметил Дюжаррик.
Как указал официальный представитель, такие действия не помешают ООН продолжать оказывать поддержку народу и правительству Мали в их стремлении к миру и стабильности.
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