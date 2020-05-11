Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии превысило 160 тысяч, свыше 11 тысяч человек скончались, сообщил минздрав страны.
Согласно обновленным данным министерства, в стране диагностировано 162 699 случаев заболевания COVID-19, за сутки выявлено 6760 новых случаев. За последние 24 часа от коронавируса скончались 496 человек, общее число жертв составляет 11 123.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.