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2020-05-11T01:37
https://ria.ru/20200511/1571259674.html
Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
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РИА Новости

Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре

01:07 11.05.2020 (обновлено: 01:37 11.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Быстрое похолодание на десять градусов ждет жителей центра европейской России вечером во вторник, а на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В начале следующей недели над севером: Скандинавией и Баренцевым морем будет располагаться центр очень глубокого циклона, и ложбина низкого давления будет сориентирована на европейскую территорию. По западной периферии низкого давления перемещаются холодные воздушные массы, а по восточной - теплые. В понедельник и вторник европейская территория будет находиться в восточной периферии, очень теплые воздушные массы будут приходить к нам в понедельник. В понедельник температура около 20 градусов, а во вторник до 25 градусов в центре европейской России", - сказал Вильфанд.
Он добавил, что "ложбина низкого давления" будет перемещаться к Уралу.
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Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать. "Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов. До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре—пять градусов", - уточнил Вильфанд.
Кроме того, будет усиление ветра и условия для грозы. Ночные температуры составят 6—8 градусов, а днем 10—13 градусов.
При этом в азиатской части России, по словам научного руководителя Гидрометцентра, сохранится жаркая погода.
"Устойчивое тепло на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Тыве, Хакасии. Там температура 26-28 градусов, а в Омской области в течение ближайших дней температура может подниматься днем до 35 градусов. Это фантастика для мая! Во всех отмеченных регионах температура выше нормы на 10-12 градусов", - сообщил собеседник агентства.
Метеоролог отметил, что такая ситуация на азиатской территории страны сложилась, благодаря антициклону.
"Эти два фактора позволяют так прогреваться воздуху. Опять же сохраняется высокая пожарная опасность в лесах на юге Красноярского края, на юге Западной Сибири и в Забайкалье тоже", - сказал Вильфанд.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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