В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пожар на птицефабрике в Челябинской области, охвативший больше 1 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
Сообщение о пожаре на птицефабрике Уральской мясной компании на станции Муслюмово Кунашакского микрорайона Челябинской области поступило в воскресенье вечером. На момент прибытия первого пожарно-спасательного отряда горел цех по выращиванию птицы на площади 800 квадратных метров.
"На данный момент открытое горение ликвидировано на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении спасателей.
Сведения о погибших и пострадавших не поступали. Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек персонала.