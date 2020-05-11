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2020-05-11T02:16
https://ria.ru/20200511/1571259442.html
Стало известно о девяти погибших при пожаре в подмосковном хосписе
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РИА Новости

Стало известно о девяти погибших при пожаре в подмосковном хосписе

00:57 11.05.2020 (обновлено: 02:16 11.05.2020)
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© Фото : МЧС РФПожар в хосписе в Красногорске
Пожар в хосписе в Красногорске
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Девять человек погибли при пожаре в частном хосписе в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы городского округа.
Ранее говорилось о двух погибших.
Информация о возгорании, как сообщили в подмосковном главке МЧС, поступила в воскресенье вечером. К моменту прибытия пожарных горел второй этаж здания. В 0.32 в понедельник спасателям удалось ликвидировать открытое горение, в 01.09 пожар полностью потушили.
До прибытия пожарных девять человек самостоятельно покинули здание, еще одиннадцать вывели спасатели. Девять пострадавших при пожаре госпитализированы.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты главного следственного управления СК России по Московской области. Как заявили РИА Новости в администрации Красногорского округа, у хосписа не было разрешения на деятельность, по данному адресу был зарегистрирован обычный жилой дом. В ситуации будут разбираться власти.
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Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
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Пожар в хосписе в КрасногорскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскПроисшествия
Популярные комментарии
Какой ужас, несчастные больные , опять чье -то разгильдяйство.
11 мая, 01:04
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