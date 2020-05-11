Стало известно о девяти погибших при пожаре в подмосковном хосписе

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Девять человек погибли при пожаре в частном хосписе в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы городского округа.
Ранее говорилось о двух погибших.
Информация о возгорании, как сообщили в подмосковном главке МЧС, поступила в воскресенье вечером. К моменту прибытия пожарных горел второй этаж здания. В 0.32 в понедельник спасателям удалось ликвидировать открытое горение, в 01.09 пожар полностью потушили.
До прибытия пожарных девять человек самостоятельно покинули здание, еще одиннадцать вывели спасатели. Девять пострадавших при пожаре госпитализированы.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты главного следственного управления СК России по Московской области. Как заявили РИА Новости в администрации Красногорского округа, у хосписа не было разрешения на деятельность, по данному адресу был зарегистрирован обычный жилой дом. В ситуации будут разбираться власти.