Стало известно о девяти погибших при пожаре в подмосковном хосписе

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Девять человек погибли при пожаре в частном хосписе в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы городского округа.

Ранее говорилось о двух погибших.

Информация о возгорании, как сообщили в подмосковном главке МЧС, поступила в воскресенье вечером. К моменту прибытия пожарных горел второй этаж здания. В 0.32 в понедельник спасателям удалось ликвидировать открытое горение, в 01.09 пожар полностью потушили.

До прибытия пожарных девять человек самостоятельно покинули здание, еще одиннадцать вывели спасатели. Девять пострадавших при пожаре госпитализированы.