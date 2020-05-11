В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В здании частного хосписа в подмосковном Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"По предварительной информации, на момент вызова в здании находилось 29 человек (27 постояльцев и два персонала, детей нет). До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 11 человек, 18 человек являются "лежачими" и остаются внутри", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, вечером в воскресенье поступил сигнал о возгорании в частном хосписе в Красногорске. Когда прибыли пожарные, здание горело на втором этаже.