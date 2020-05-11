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2020-05-11T01:00
https://ria.ru/20200511/1571259393.html
В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
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РИА Новости

В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов

00:55 11.05.2020 (обновлено: 01:00 11.05.2020)
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© Фото : МЧС РФПожар в хосписе в Красногорске
Пожар в хосписе в Красногорске
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В здании частного хосписа в подмосковном Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"По предварительной информации, на момент вызова в здании находилось 29 человек (27 постояльцев и два персонала, детей нет). До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 11 человек, 18 человек являются "лежачими" и остаются внутри", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, вечером в воскресенье поступил сигнал о возгорании в частном хосписе в Красногорске. Когда прибыли пожарные, здание горело на втором этаже.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
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Пожар в хосписе в КрасногорскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскПроисшествия
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