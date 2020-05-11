Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку

В пятницу 8 мая, когда праздновалось 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе , Заммит Табона разместил публикацию в соцсети Facebook, в которой написал: "75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она воплотила в жизнь мечту Гитлера о контроле над Европой".

Министр иностранных дел Эварист Бартоло подтвердил изданию, что Табона ушел с поста. Глава МИД также добавил, что в посольство Германии будет отправлено извинение за "неуважительную" публикацию.

Позже министерство иностранных дел заявило, что комментарии Заммита Табоны в адрес Меркель не отражают дружбу и взаимное уважение между Мальтой и Германией. "В этой связи министр Бартоло подтверждает приверженность правительства Мальты делу упрочения крепких и давних двусторонних отношений между странами", - заявили в министерстве.

Публикация Заммита Табоны вызвала возмущение и осуждение в дипломатических и политических кругах страны, отмечает газета.