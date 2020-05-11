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2020-05-11T00:54
https://ria.ru/20200511/1571259361.html
Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
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РИА Новости

Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку

00:54 11.05.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол Мальты в Финляндии Майкл Заммит Табона подал в отставку после того, как сравнил канцлера Германии Ангелу Меркель с Адольфом Гитлером, сообщает издание Times of Malta.
В пятницу 8 мая, когда праздновалось 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе, Заммит Табона разместил публикацию в соцсети Facebook, в которой написал: "75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она воплотила в жизнь мечту Гитлера о контроле над Европой".
Министр иностранных дел Эварист Бартоло подтвердил изданию, что Табона ушел с поста. Глава МИД также добавил, что в посольство Германии будет отправлено извинение за "неуважительную" публикацию.
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Позже министерство иностранных дел заявило, что комментарии Заммита Табоны в адрес Меркель не отражают дружбу и взаимное уважение между Мальтой и Германией. "В этой связи министр Бартоло подтверждает приверженность правительства Мальты делу упрочения крепких и давних двусторонних отношений между странами", - заявили в министерстве.
Публикация Заммита Табоны вызвала возмущение и осуждение в дипломатических и политических кругах страны, отмечает газета.
Лидер мальтийской оппозиции Адриан Делия заявил, что публикация Табоны в Facebook не соответствует уровню посла. Он подчеркнул, что канцлер Германии всегда поддерживала Мальту по различным вопросам, всегда была источником стабильности в Европе и борцом за демократию, которую ни в коем случае нельзя сравнивать со сторонниками идей ультраправых.
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