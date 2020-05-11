В Челябинской области начался пожар на птицефабрике

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пожар начался на птицефабрике в Пожар начался на птицефабрике в Челябинской области , сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщение о пожаре на птицефабрике Уральской мясной компании на станции Муслюмово Кунашакского микрорайона Челябинской области поступило в воскресенье вечером. На момент прибытия первого пожарно-спасательного отряда горел цех по выращиванию птицы на площади 800 квадратных метров.

"На данный момент пожар локализован на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о погибших и пострадавших сведения не поступали. Работы ведутся "по повышенному номеру сложности".