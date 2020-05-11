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2020-05-11T00:12
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В Челябинской области начался пожар на птицефабрике
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РИА Новости

В Челябинской области начался пожар на птицефабрике

00:12 11.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пожар начался на птицефабрике в Челябинской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
Сообщение о пожаре на птицефабрике Уральской мясной компании на станции Муслюмово Кунашакского микрорайона Челябинской области поступило в воскресенье вечером. На момент прибытия первого пожарно-спасательного отряда горел цех по выращиванию птицы на площади 800 квадратных метров.
"На данный момент пожар локализован на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о погибших и пострадавших сведения не поступали. Работы ведутся "по повышенному номеру сложности".
К тушению пожара привлекли 44 человека и 14 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Челябинская областьПроисшествия
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