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2020-05-11T00:10
https://ria.ru/20200511/1571259038.html
Минздрав изучит попытки "оптимизации" выплат медикам за борьбу с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_ee325eed766ba9e1797ca4ae627b8914.jpg
РИА Новости

Минздрав изучит попытки "оптимизации" выплат медикам за борьбу с COVID-19

00:10 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минздрав РФ получает данные из регионов о маленьких стимулирующих выплатах медработникам, помогающим пациентам с коронавирусом, попытки "оптимизировать" выплаты потребуют серьезной оценки, заявила замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова.
"Мы получаем тревожные сигналы из некоторых регионов, в которых медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей, не объяснив при этом методику расчета. В результате возникает справедливое непонимание со стороны персонала, ощущение, что на них сэкономили", - сказала Семенова, слова которой приводятся в сообщении Минздрава.
Она уточнила, что медики, работающие с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должны получать стимулирующую выплату в соответствии с постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе в зависимости от должности и исходя из отработанного времени.
Стимулирующие выплаты могут уменьшаться только по причине невыхода медика на работу - отпуска или больничного, подчеркнула Семенова.
"Стремление некоторых руководителей медорганизаций "оптимизировать" выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведённого работником времени с пациентом с COVID-19 "по минутам", не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки", - отметила замминистра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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