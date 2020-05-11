Минздрав изучит попытки "оптимизации" выплат медикам за борьбу с COVID-19

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минздрав РФ получает данные из регионов о маленьких стимулирующих выплатах медработникам, помогающим пациентам с коронавирусом, попытки "оптимизировать" выплаты потребуют серьезной оценки, заявила замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова.
"Мы получаем тревожные сигналы из некоторых регионов, в которых медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей, не объяснив при этом методику расчета. В результате возникает справедливое непонимание со стороны персонала, ощущение, что на них сэкономили", - сказала Семенова, слова которой приводятся в сообщении Минздрава.
Она уточнила, что медики, работающие с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должны получать стимулирующую выплату в соответствии с постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе в зависимости от должности и исходя из отработанного времени.
Стимулирующие выплаты могут уменьшаться только по причине невыхода медика на работу - отпуска или больничного, подчеркнула Семенова.
"Стремление некоторых руководителей медорганизаций "оптимизировать" выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведённого работником времени с пациентом с COVID-19 "по минутам", не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки", - отметила замминистра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.