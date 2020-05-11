Минздрав изучит попытки "оптимизации" выплат медикам за борьбу с COVID-19

"Мы получаем тревожные сигналы из некоторых регионов, в которых медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей, не объяснив при этом методику расчета. В результате возникает справедливое непонимание со стороны персонала, ощущение, что на них сэкономили", - сказала Семенова, слова которой приводятся в сообщении Минздрава.