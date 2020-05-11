Что смотреть онлайн 11 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сегодня 50-летний юбилей у выдающегося оперного режиссера Дмитрия Чернякова. По этому поводу в Большом театре – его февральская премьера "Садко", которую он поставил в России после долгого перерыва. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.