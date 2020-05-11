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2020-05-11T00:00
https://ria.ru/20200511/1571255602.html
Что смотреть онлайн 11 мая. Расписание трансляций
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РИА Новости

Что смотреть онлайн 11 мая. Расписание трансляций

00:00 11.05.2020
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© Фото : Большой театр/Дамир Юсупов Сцена из оперы "Садко" в Большом театре
Сцена из оперы Садко в Большом театре
© Фото : Большой театр/Дамир Юсупов
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сегодня 50-летний юбилей у выдающегося оперного режиссера Дмитрия Чернякова. По этому поводу в Большом театре – его февральская премьера "Садко", которую он поставил в России после долгого перерыва. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (11 мая) до 1:30 (12 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2015 года "Сельской чести" и "Паяцев" Пьетро Масканьи и Руджеро Леонкавалло. Эти две оперы ставятся как диптих уже более ста лет. Постановка Дэвида Маквикара, дирижер Фабио Луизи. В ролях: Эва-Мария Вестбрук, Патриша Расетт, Марсело Альварес, Георгий Гагнидзе.
В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает на поучительную историю "В стране дорожных знаков" Никиты Шмитько, которая знакомит с основами дорожного движения. Режиссер-постановщик Андрей Абрамов.

День

В 15:00 в проекте "Большие гастроли" неделя национальных театров начинается военно-цирковым представлением "Бах-бах-бах" Юлии Поспеловой в Ханты-Мансийском театре кукол. Постановка Елены Евстроповой.
В 15:00 в Гоголь-Центре представят повтор спектакля "Ахматова. Поэма без героя". Режиссеры Алла Демидова и Кирилл Серебренников. Премьера состоялась в 2016 году.
В 17:00 в Пермском театре оперы и балета начнется трансляция концерта классической музыки. Прозвучат произведения Крауса и Моцарта. Дирижер Мартин Зандхофф, солисты Наталья Кириллова (сопрано) и Сергей Елецкий (кларнет).
В 17:00 в Яндекс.Эфире покажут первую часть концерта "Весь Жванецкий". Вы услышите избранные миниатюры знаменитого сатирика. Автор сценария Михаил Жванецкий, режиссер-постановщик Александр Файфман, продюсер Леонид Парфенов.
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Вечер

В 19:00 на YouTube-канале Большого театра смотрите оперу-былину в семи картинах "Садко" Николая Римского-Корсакова в постановке сегодняшнего юбиляра Дмитрия Чернякова. Дирижер Тимур Зангиев. В ролях: Нажмиддин Мавлянов, Иван Гынгазов, Аида Гарифулина, Надежда Павлова, Екатерина Семенчук, Ксения Дудникова, Мария Баракова.
В 19:00 Московская консерватория представит запись концерта 2015 года VIII Международного открытого онлайн-фестиваля искусств "Дню Победы посвящается…". На сцене симфонический оркестр Министерства обороны РФ под управлением Романа Белышева, камерный хор Московской консерватории и солисты Венера Гимадиева, Андрей Жилиховский, Алексей Татаринцев, Владислав Лаврик, Андрей Дубов. В программе песни на музыку Александры Пахмутовой.
В 19:00 МХТ имени А.П. Чехова покажет "Сладкоголосую птицу юности" по пьесе Теннесcи Уильямса. Постановка Всеволода Шиловского. В ролях: Ангелина Степанова, Игорь Васильев, Павел Массальский, Николай Пеньков, Софья Гаррель, Галина Киндинова, Нина Гуляева, Константин Градополов, Андрей Давыдов, Александр Дик, Геннадий Кочкожаров, Иван Власов, Александр Кирилин.
В 19:00 театр имени Вахтангова приглашает на спектакль "Ежик в тумане" Илоны Елизаровой. Постановка Андрея Щукина. В ролях: Юрий Красков, Евгений Косырев, Евгения Крегжде, Валерий Ушаков. Премьера состоялась в 2007 году.
В 21:00 Венская опера приглашает посмотреть запись 2014 года балета "Лебединое озеро" на музыку Чайковского. Постановка Рудольфа Нуриева по хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова. Дирижер Александр Инграм. В ролях: Владимир Шишов, Ольга Есина, Эно Печи, Дагмар Кронбергер.
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КультураТеатрОпераДмитрий ЧерняковСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Новости культурыМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоМихаил ЖванецкийМетрополитен-операГоголь-центрМариус ПетипаБольшой театрТеатр имени Е. ВахтанговаЛеонид ПарфеновАлла Демидова
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