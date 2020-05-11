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Российские деньги стабилизируют украинский бюджет
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РИА Новости

Российские деньги стабилизируют украинский бюджет

08:00 11.05.2020
27113
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России и Украины
Денежные купюры и монеты России и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
В первой декаде мая в Министерстве финансов Украины состоялось закрытое совещание с участием руководителей государственных банков, на котором обсуждалась потребность в дополнительном финансировании бюджета со стороны этих банков через их рефинансирование Национальным банком Украины (НБУ). Пока речь шла о 50 миллиардах эмиссионных гривен. Но и горизонт планирования, похоже, ограничивался парой месяцев.
Необходимость такой эмиссии связана с тем, что доходная часть общего фонда государственного бюджета Украины в апреле недосчиталась 17 миллиардов гривен по сравнению с плановыми показателями. Причем речь идет не о плане доходов, который был принят в конце прошлого года, а об обновленном его варианте. Он появился в апреле — с учетом сложившейся в связи с пандемией ситуации в экономике.
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Еще во время пересмотра украинского бюджета было очевидно, что обновленные показатели нереальны. И мы рискнули предположить, что уже по итогам апреля недобор доходов превысит десять процентов. В итоге недобор составил почти 16%.
Тогда же мы предположили, что в апреле для затыкания бюджетной дыры будет использована прибыль НБУ за 2019 год в размере 42,7 миллиарда гривен. В итоге вся эта сумма в апреле была перечислена банком в бюджет. И она оказалась почти равна всем доходам, собранным за месяц налоговыми и таможенными органами Украины.
Тем временем с конца апреля на Украине начались бунты медиков, которые вместо обещанных надбавок к зарплатам в 300% на руки получили гораздо меньше, чем до пандемии, — вплоть до издевательских трех-пяти тысяч гривен за месяц работы.
Стоит отметить, что все это происходит на фоне тотальной коррупции на всех уровнях властной вертикали, которую в условиях карантина правильнее было бы называть мародерством.
Что же ждет Украину в мае? Безусловно, усугубление бюджетных проблем. Но что забавно: хоть как-то просуществовать последний месяц весны украинскому государству могут помочь… российские деньги.
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Проблемы с издевательскими зарплатами украинских врачей связаны, конечно, не только с невыполнением бюджета. Снижение зарплат произошло из-за перехода ко второму этапу так называемой медицинской реформы, затеянной еще полуграмотной американской гражданкой Ульяной Супрун в пору ее пребывания на посту министра здравоохранения Украины. Тут примечательно то, что даже через год после ее увольнения с этой должности украинский Минздрав контролируется теми же людьми, которые стояли за Супрун, — разного рода некоммерческие организации с американскими корнями просто опутали всю структуру министерства. Поэтому в результате получается парадоксальная ситуация в стиле "мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус": и президент Зеленский, и профильный министр Степанов на фоне бунта медиков вынуждены критиковать реформу, но при этом они тут же заявляют, что сворачивать ее никак нельзя.
То есть снижение зарплат медикам и выплат государства на содержание медицинских учреждений больше относится к развалу остатков советской системы здравоохранения.
А вот невыплата надбавок врачам, принимающим участие в борьбе с пандемией, в равной степени объясняется некомпетентностью исполнительной власти (механизм выплат не могут запустить уже несколько недель), а также упомянутой тотальной коррупцией и проблемами с выполнением доходной части бюджета.
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По итогам четырех месяцев расходы общего фонда госбюджета профинансированы лишь на 84,4%, недофинансирование составило более 40 миллиардов гривен. Не выполняются, хоть и в меньшей степени, даже приоритетные защищенные статьи расходов. И это прямое следствие невыполнения доходных статей.
Впрочем, для аккумулирования хотя бы части средств для выплат медикам, наверное, могло бы хватить и того, что удается собрать. Но как что-то аккумулировать, если каждый день Украину сотрясают новые и новые коррупционные скандалы — от закупок машин скорой помощи, медицинских изделий и лекарств по завышенным в разы ценам до направления бюджетных средств на более приоритетные, видимо, задачи вроде оплаты PR отдельных руководителей или пропаганды. Например, не далее как 6 мая украинским правительством разблокировано финансирование сугубо пропагандистского "крымско-татарского телеканала ATR", принадлежащего частной структуре ООО "Атлант СВ", собственником которой является Ленур Ислямов. Финансирование будет осуществляться в обход существующих в украинском законодательстве процедур, фактически бесконтрольно.
При этом в мае НБУ помочь украинскому бюджету путем перечисления прибыли уже не сможет.
МВФ кредит давать тоже не торопится. Более того, его представители объявили об отказе от расширенной программы EFF, о согласовании которой Зеленский говорил еще в прошлом году. Также они заявили о переходе к переговорам по программе stand by, которая обычно бывает и короче по времени, и меньше по объему. А на получение ранее якобы согласованного первого транша в 1,75 миллиарда долларов в мае Украина уже точно шансов не имеет.
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В украинском правительстве, правда, разглядели другой источник финансирования бюджета, который поможет день простоять да ночь продержаться. Речь идет об изъятии в бюджет части прибыли государственных предприятий и хозяйственных обществ, в которых государству принадлежит более 50% акций, — то есть об изъятии дивидендов. Прежде всего в расчете на "Нафтогаз", который по итогам 2019 года получил 63 миллиарда гривен чистой прибыли. В основном благодаря выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в декабре 2019-го. В правительстве хотят изъять в пользу единственного акционера, государства, 95% чистой прибыли, то есть 60 миллиардов гривен. Правда, 8,5 миллиарда из них были уплачены еще в декабре авансом. А 800 миллионов долларов "Нафтогаз" в марте по просьбе правительства вложил в государственные облигации. То есть фактически уже профинансировал бюджет на 30 миллиардов гривен. Но главная проблема в том, что наблюдательный совет "Нафтогаза", представленный западными кураторами, не горит желанием расставаться с 95% чистой прибыли. В этом вопросе идут торги. В лучшем для украинского правительства случае оно сможет получить от "Нафтогаза" в мае до 30 миллиардов гривен, но скорее ему придется довольствоваться 15-20 миллиардами.
Еще десять-пятнадцать миллиардов гривен, возможно, удастся наскрести по сусекам у других подконтрольных государству предприятий и банков.
В сумме эти средства почти наверняка будут меньше, чем платеж НБУ в апреле, хотя и окажут бюджету существенную поддержку.
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Все бы ничего, но даже на апрельский уровень финансирования расходов не позволяют выйти два обстоятельства. Во-первых, ситуация со сбором налогов наверняка только ухудшится. Во-вторых, в мае Украина должна погасить и обслужить только валютных облигаций внутреннего государственного займа на 800 миллионов долларов и еще на 1,2 миллиарда евробондов. Эта сумма превышает все собранные налоги в апреле!
И вот тут-то идея эмиссионного финансирования бюджета, впервые выдвинутая в конце марта и отвергавшаяся ранее руководством НБУ, начала обсуждаться вполне серьезно с обозначением размеров таковой. Предложенная схема выглядит так. Госбанки должны будут получить рефинансирование от НБУ по ставке восемь процентов, после чего выкупят государственные облигации по ставке 11,5%. Масштабы вливаний ограничатся 50 миллиардами гривен при условии получения в июне первого транша МВФ. В противном случае они, видимо, могут быть удвоены.
Ожидалось, что уже 8 мая состоится первый крупный аукцион по размещению гривны среди госбанков под будущий выкуп облигаций. Но НБУ почему-то решил придержать коней и разместил всего 2,4 миллиарда гривен.
Повторимся: речь пока идет о планировании на пару месяцев. Но такая практика наполнения бюджета может понравиться украинскому руководству и использоваться в дальнейшем. С неизбежными последствиями для курса гривны.
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.
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802021681253
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Ульяна СупрунЛенур ИслямовМинистерство финансов УкраиныГазпромМВФУкраинаМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
А у нас в России и медикам доплачивают и коррупции нет и медицина не развалена.
11 мая, 09:58
АКАндрей К
291710012
Из статьи так и не понял при чём тут Россия. 2.9 от Газпрома уже в их системе и их не хватит для стабилизации. : /
11 мая, 08:53
СКСергей К
5610000
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