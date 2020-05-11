На Гавайях рассказали, как будут развивать туризм

"Мы начинаем разрабатывать планы восстановления сферы путешествий. Отрасли необходимо будет создать протоколы безопасности мирового уровня, которые поддерживаются исследованиями и одобряются экспертами в области здравоохранения, — рассказали в Управлении по туризму Гавайев. — И жители, и гости должны быть уверены, что авиакомпании, аэропорты, отели, транспорт, рестораны, развлечения и аттракционы постоянно обеспечивают защиту от COVID-19".

Также на островах намерены развивать туризм в соответствии с экономическими целями, культурными ценностями, сохранением природных ресурсов, интересами местных жителей и потребностями посетителей.

Большое число гостей может быть одновременно и плюсом, и минусом. Турсектор обеспечивает экономическую безопасность и стабильность рабочих мест, но оказывает влияние на окружающую среду, быт. В настоящее время Управление по туризму Гавайев уже имеет план, в котором делается акцент на устранение негативных последствий туризма, необходимости обеспечить повышение качества как обслуживания посетителей, так и жизни местных.