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Туризм
2020-05-11T14:37
https://ria.ru/20200511/1571243704.html
На Гавайях рассказали, как будут развивать туризм
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РИА Новости

На Гавайях рассказали, как будут развивать туризм

14:37 11.05.2020
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© AP Photo / Marco GarciaТуристы из Германии на побережье Гавайев
Туристы из Германии на побережье Гавайев
© AP Photo / Marco Garcia
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Гавайи после эпидемии COVID-19 хотят обеспечить устойчивое развитие туризма и сделать отдых максимально безопасным для гостей и местных жителей, сообщает Lonely Planet.
"Мы начинаем разрабатывать планы восстановления сферы путешествий. Отрасли необходимо будет создать протоколы безопасности мирового уровня, которые поддерживаются исследованиями и одобряются экспертами в области здравоохранения, — рассказали в Управлении по туризму Гавайев. — И жители, и гости должны быть уверены, что авиакомпании, аэропорты, отели, транспорт, рестораны, развлечения и аттракционы постоянно обеспечивают защиту от COVID-19".
Также на островах намерены развивать туризм в соответствии с экономическими целями, культурными ценностями, сохранением природных ресурсов, интересами местных жителей и потребностями посетителей.
Большое число гостей может быть одновременно и плюсом, и минусом. Турсектор обеспечивает экономическую безопасность и стабильность рабочих мест, но оказывает влияние на окружающую среду, быт. В настоящее время Управление по туризму Гавайев уже имеет план, в котором делается акцент на устранение негативных последствий туризма, необходимости обеспечить повышение качества как обслуживания посетителей, так и жизни местных.
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