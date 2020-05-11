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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2020-05-11T12:00
https://ria.ru/20200511/1571215677.html
Страх перед тотальной неизвестностью
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571215618_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_f47eb10c3042040e3496559cc21313c6.jpg
РИА Новости

Страх перед тотальной неизвестностью

12:00 11.05.2020
258
Страхи/Ошибки
Страх перед тотальной неизвестностью
Вчера, 12:00
Пандемия коронавируса парализовала нормальную жизнь. Никто точно не знает, когда это все закончится и что будет дальше. Страх перед неизвестностью — один из самых опасных. Мы домысливаем происходящее, рисуя в воображении страшные сценарии: потерю работы, кризис, глобальную катастрофу, смерть. Как принять новую реальность и победить тревогу?
Когда не знаешь, кто твой враг, сложно с ним бороться. Так же и с неизвестностью: если ориентиров нет, сложно куда-либо двигаться. Привычное течение жизни замерло.
Как ситуация неопределённости влияет на нашу психику? Можно ли вернуть себе потерянное ощущение контроля над собственной жизнью? Что поможет в борьбе с сильной тревогой о будущем?
Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом Станиславом Савинковым разбираемся, как принять ситуацию и продолжать мыслить трезво.
1:33 Как наша психика реагирует на неизвестность
7:00 Как “попытка искать ясность” накручивает панику
13:20 Техники, которые помогут справиться с тревогой
15:10 Где искать психологические ресурсы, чтобы стало легче
15:45 Ещё один способ: помочь другому = помочь себе
18:55 Стоит ли визуализировать будущее в ситуации полной неопределённости
24:00 Какой сценарий своего будущего прописать и как строить планы, если ничего не ясно
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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