Страх перед тотальной неизвестностью

Когда не знаешь, кто твой враг, сложно с ним бороться. Так же и с неизвестностью: если ориентиров нет, сложно куда-либо двигаться. Привычное течение жизни замерло.
Как ситуация неопределённости влияет на нашу психику? Можно ли вернуть себе потерянное ощущение контроля над собственной жизнью? Что поможет в борьбе с сильной тревогой о будущем?
Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом Станиславом Савинковым разбираемся, как принять ситуацию и продолжать мыслить трезво.
1:33 Как наша психика реагирует на неизвестность
7:00 Как “попытка искать ясность” накручивает панику
13:20 Техники, которые помогут справиться с тревогой
15:10 Где искать психологические ресурсы, чтобы стало легче
15:45 Ещё один способ: помочь другому = помочь себе
18:55 Стоит ли визуализировать будущее в ситуации полной неопределённости
24:00 Какой сценарий своего будущего прописать и как строить планы, если ничего не ясно
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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