Страх перед тотальной неизвестностью

Пандемия коронавируса парализовала нормальную жизнь. Никто точно не знает, когда это все закончится и что будет дальше. Страх перед неизвестностью — один из самых опасных. Мы домысливаем происходящее, рисуя в воображении страшные сценарии: потерю работы, кризис, глобальную катастрофу, смерть. Как принять новую реальность и победить тревогу?

Когда не знаешь, кто твой враг, сложно с ним бороться. Так же и с неизвестностью: если ориентиров нет, сложно куда-либо двигаться. Привычное течение жизни замерло.

Как ситуация неопределённости влияет на нашу психику? Можно ли вернуть себе потерянное ощущение контроля над собственной жизнью? Что поможет в борьбе с сильной тревогой о будущем?

Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом Станиславом Савинковым разбираемся, как принять ситуацию и продолжать мыслить трезво.

1:33 Как наша психика реагирует на неизвестность

7:00 Как “попытка искать ясность” накручивает панику

13:20 Техники, которые помогут справиться с тревогой

15:10 Где искать психологические ресурсы, чтобы стало легче

15:45 Ещё один способ: помочь другому = помочь себе

18:55 Стоит ли визуализировать будущее в ситуации полной неопределённости

24:00 Какой сценарий своего будущего прописать и как строить планы, если ничего не ясно

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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