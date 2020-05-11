В Калининградском зоопарке показали, как трубкозуб "занимается уборкой"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сотрудники Калининградского зоопарка опубликовали видео, на котором трубкозуб пытается справиться со шваброй.
"Каждый день киперы (сотрудники, ухаживающие за животными – Прим. ред.) наливают ведро чистой воды, берут швабру, тряпки и идут отмывать то, что наделал трубкозуб Терренс за ночь в вольере", — поясняют в подписи к видео. — Но делать уборку в присутствии животного – "квест не для слабонервных". Сотрудники сравнивают это с тем, как присматривать одновременно за пятью щенками.
"Чуть замешкался, огромные когти ковыряют ботинки, любопытный пятачок лезет в ведро, тряпка медленно всасывается в рот..." — рассказывают киперы.
Правда, сейчас Терренс "подрос, возмужал и стал сознательнее", но ночами включает прежний режим активности.