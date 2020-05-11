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Туризм
2020-05-11T04:02
https://ria.ru/20200511/1571206702.html
В Калининградском зоопарке показали, как трубкозуб "занимается уборкой"
https://cdn22.img.ria.ru/images/151858/79/1518587923_0:121:2659:1616_1036x0_80_0_0_4afef335bedd5a18d039a1a61e9e715c.jpg
РИА Новости

В Калининградском зоопарке показали, как трубкозуб "занимается уборкой"

04:01 11.05.2020 (обновлено: 04:02 11.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСамка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке
Самка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сотрудники Калининградского зоопарка опубликовали видео, на котором трубкозуб пытается справиться со шваброй.
"Каждый день киперы (сотрудники, ухаживающие за животными – Прим. ред.) наливают ведро чистой воды, берут швабру, тряпки и идут отмывать то, что наделал трубкозуб Терренс за ночь в вольере", — поясняют в подписи к видео. — Но делать уборку в присутствии животного – "квест не для слабонервных". Сотрудники сравнивают это с тем, как присматривать одновременно за пятью щенками.
"Чуть замешкался, огромные когти ковыряют ботинки, любопытный пятачок лезет в ведро, тряпка медленно всасывается в рот..." — рассказывают киперы.
Правда, сейчас Терренс "подрос, возмужал и стал сознательнее", но ночами включает прежний режим активности.
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