В Калининградском зоопарке показали, как трубкозуб "занимается уборкой"

"Каждый день киперы (сотрудники, ухаживающие за животными – Прим. ред.) наливают ведро чистой воды, берут швабру, тряпки и идут отмывать то, что наделал трубкозуб Терренс за ночь в вольере", — поясняют в подписи к видео. — Но делать уборку в присутствии животного – "квест не для слабонервных". Сотрудники сравнивают это с тем, как присматривать одновременно за пятью щенками.