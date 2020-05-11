В Великобритании полиция поймала сбежавшего из зоопарка валлаби

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В Великобритании полиция поймала и вернула домой сбежавшего из зоопарка валлаби, В Великобритании полиция поймала и вернула домой сбежавшего из зоопарка валлаби, сообщает UPI.

Один из жителей графства Кембриджшир, расположенного на востоке страны, занимался бегом и увидел на одной из улиц валлаби. Это сумчатое млекопитающее, похожее на кенгуру.

Он обратился в полицию, и офицеры поймали животное в саду одного из домов.