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Туризм
2020-05-11T00:29
https://ria.ru/20200511/1571190117.html
В Великобритании полиция поймала сбежавшего из зоопарка валлаби
https://cdn21.img.ria.ru/images/152453/14/1524531433_0:66:1921:1146_1036x0_80_0_0_ab6d4a105837775ed56ddc5af3c59817.jpg
РИА Новости

В Великобритании полиция поймала сбежавшего из зоопарка валлаби

00:29 11.05.2020
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CC0 / sandid / Кенгуру
Кенгуру
CC0 / sandid /
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В Великобритании полиция поймала и вернула домой сбежавшего из зоопарка валлаби, сообщает UPI.
Один из жителей графства Кембриджшир, расположенного на востоке страны, занимался бегом и увидел на одной из улиц валлаби. Это сумчатое млекопитающее, похожее на кенгуру.
Он обратился в полицию, и офицеры поймали животное в саду одного из домов.
Оказалось, что валлаби примерно сутки назад сбежал из зоопарка, расположенного в пяти милях от места происшествия. Офицеры вернули беглеца хозяевам.
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