Сенсационные документы о фашистских зверствах вызвали скандал в Ватикане

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Ватикане разразился скандал из-за событий 75-летней давности. Историки изучают архивы, проливающие свет на деятельность одного из самых неоднозначных понтификов — папы Пия XII, которого одни требуют признать святым, а другие называют "другом Гитлера". Какие новые подробности обнаружили в рассекреченных документах и что мешает исследователям докопаться до истины — в материале РИА Новости.

Противоречивый папа

Порядка 400 тысяч коробок с документами. И в каждой — сенсация. Ватикан долго не решался обнародовать архивы с 1939 по 1958 год, когда "наместником апостола Петра" был папа Пий XII. Вот уже полвека о его деяниях спорят далеко за пределами кабинетов историков.

"Папа убеждал мировых лидеров не начинать войну", — говорят одни.

"Пий XII не отлучил нацистов от Церкви", — парируют другие.

И хотя его понтификат активно изучают не одно десятилетие, до сих пор до конца не известна его роль во время Второй мировой войны. Именно поэтому во всем мире с воодушевлением встретили решение нынешнего папы Франциска рассекретить архивы того периода.

Правда, пандемия коронавируса нарушила планы. Через несколько дней после того, как Святой престол впустил в архивы историков, самое маленькое государство в мире закрыли на карантин. С того момента специалисты изучили всего 180 коробок с документами — пару сотен тысяч листов из десятка миллионов. Однако и этого хватило для новой волны дискуссии о роли Пия XII.

На днях исследователи из Университета Мюнстера вспомнили о документах, которые сорок лет назад хотели включить в 11-томный труд, посвященный участию Ватикана в холокосте. Однако в последний момент публикации этих бумаг воспрепятствовали члены ордена иезуитов. Ради сохранения репутации Пия XII.

"Согласно архивам, осенью 1942 года понтифик прочел докладную записку американского дипломата, где подробно изложена информация о массовых убийствах евреев в Варшаве и Львове", — сообщил руководитель группы, историк Хуберт Вольф в интервью католическому изданию Kirche + Leben. После такого от папы ждали активного противодействия очевидному злу.

"Что удерживало его от протеста?"

Доклад подтверждался донесениями собственных источников Ватикана. Так, грекокатолический архиепископ Львова Андрей Шептицкий сообщил об убийстве порядка 200 тысяч евреев во время "откровенно дьявольской" оккупации на Украине. Еще один информатор доносил о "немыслимой резне" в еврейском гетто в Варшаве.

Эти сведения понтифику доставлял государственный секретариат Ватикана, аналог Министерства иностранных дел. Глава ведомства призывал Пия XII не верить информации о массовых убийствах.

"Он говорил папе, что евреи "склонны преувеличивать", а "восточники" — так называли грекокатоликов в Ватикане — "не являются примером честности, что недавно было доказано немецкими исследователями". Документ за подписью Делла Аквы — ключевой для нас. Бумагу скрывали много лет — это явно антисемитский документ, проливающий свет на то, почему Пий XII прямо не осуждал холокост", — обращает внимание Хуберт Вольф.

Через несколько месяцев после упомянутого доклада папа римский выступил с, пожалуй, самым обсуждаемым рождественским обращением к пастве. Он упомянул о "сотнях тысячах людей, которые безо всякой вины и по единственной причине — своей национальности или расы — были обречены на смерть или постепенное истребление". Но произнес он эти слова как бы вскользь, не упомянув ни немцев, ни евреев.

Защитники понтифика, в свою очередь, утверждают, что он все же пытался вмешаться в ситуацию: католическая церковь, по их словам, спасла четыре тысячи евреев от истребления.

Именно к Ватикану взывали европейские евреи о помощи. Хотя именно с этим городом-государством еще в 1933 году Гитлер заключил первый международный договор.

Противоречивую политику папы Пия XII пытаются объяснить историки. С одной стороны, он знал о массовых убийствах евреев и пытался помочь им. С другой — он ни разу публично не осудил за это нацистскую Германию.

"Что удерживало папу от протеста? Он писал немецким епископам: "Где папа должен кричать, там он обречен на молчание". Возможно, он боялся повторения голландской истории. Там в 1942 году протестантские и католические епископы совместно выступили против депортации (обрекающей на уничтожение) местных евреев. Но там все равно прошли аресты даже среди тех евреев, кто обратился в католицизм", — отмечает в интервью РИА Новости Хуберт Вольф.

Историки обращаются к донесениям 70 ватиканских послов, а также к переписке Пия XII с президентом США Франклином Рузвельтом. Больше всего в этих документах исследователей интересуют ответы понтифика.

"Политический вопрос"

Роль папы Пия XII в холокосте интересует не только еврейскую общину, но и самих католиков. С 60-х годов в Ватикане обсуждается вопрос о беатификации понтифика — признании блаженным. Это, в свою очередь, открывает дорогу к его канонизации.

Беатификацию римского первоиерарха активно продвигал Бенедикт XVI. По одной из версий, из-за этого он препятствовал обнародованию архивов. Его наследник на Святом престоле — Франциск I — все же снял с документов гриф "засекречено до октября 2027 года".

"Беатификация — это признание личной святости человека. Но в случае с Пием есть очень мощный политический контекст. После войны отношение к нему было разным, несмотря на свидетельства, что он старался защитить евреев, например, в истории с уцелевшей общиной Рима. Кроме того, его предшественник — Пий XI — в 1937 году назвал национал-социализм "разновидностью злобного расового язычества, которого еще не было", — поясняет РИА Новости историк католической церкви Алексей Юдин.