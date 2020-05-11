Выяснилось, о поездках в какие страны сейчас мечтают туристы

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Эксперты рассказали, о поездках в какие страны сейчас мечтают туристы, сообщает Level.Travel.

Специалисты компании проанализировали запросы клиентов в апреле и выяснили, какие направления для будущих путешествий интересовали их больше всего.

Так, 36 процентов туристов изучали возможности отдохнуть летом в Турции, 12 процентов – выбирали билеты для поездок по России. Восемь процентов поисковых запросов в апреле касались Таиланда, по четыре процента пользователей проявили интерес к Кипру и ОАЭ. Остальные выбирали перелет в другие страны.