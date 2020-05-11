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Туризм
2020-05-11T16:03
https://ria.ru/20200511/1571182794.html
Выяснилось, о поездках в какие страны сейчас мечтают туристы
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РИА Новости

Выяснилось, о поездках в какие страны сейчас мечтают туристы

16:03 11.05.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Эксперты рассказали, о поездках в какие страны сейчас мечтают туристы, сообщает Level.Travel.
Специалисты компании проанализировали запросы клиентов в апреле и выяснили, какие направления для будущих путешествий интересовали их больше всего.
Так, 36 процентов туристов изучали возможности отдохнуть летом в Турции, 12 процентов – выбирали билеты для поездок по России. Восемь процентов поисковых запросов в апреле касались Таиланда, по четыре процента пользователей проявили интерес к Кипру и ОАЭ. Остальные выбирали перелет в другие страны.
Эксперты говорят, что еще в начале года значительное число туристов искали билеты с вылетом в том же месяце. Сейчас клиенты интересуются в основном проездными документами на лето и осень.
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