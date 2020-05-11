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Туризм
2020-05-11T12:53
https://ria.ru/20200511/1571180430.html
Туристы рассказали, как готовятся к будущим путешествиям
https://cdn25.img.ria.ru/images/152621/99/1526219981_0:113:3240:1936_1036x0_80_0_0_e13202befd0b5630edbf72948a1534eb.jpg
РИА Новости

Туристы рассказали, как готовятся к будущим путешествиям

12:53 11.05.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина у пункта обмена валюты
Мужчина у пункта обмена валюты
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как готовятся к будущим путешествиям, сообщает OneTwoTrip
Специалисты компании провели исследование среди 2300 пользователей и выяснили, что 53 процента из них готовятся к возобновлению поездок.
Более половины (56 процентов) респондентов, мечтающих о будущих поездках, сказали, что копят деньги. Проводят время в самоизоляции за составлением маршрута 45 процентов опрошенных. Они ищут новые места, которые хочется посетить, и изучают возможности переездов на поездах и автобусах между локациями.
Изучением иностранных языков занимаются сейчас 39 процентов путешественников. Культурными особенностями других государств туристы в изоляции интересуются меньше всего. Информацию о них изучают 38 процентов опрошенных.
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