Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-11T07:08
https://ria.ru/20200511/1571180331.html
Эми Адамс защищает Меган Маркл от обвинений в попытке “сыграть в маму”
https://cdn23.img.ria.ru/images/147512/30/1475123002_0:23:1918:1102_1036x0_80_0_0_42ef7e5f91e30c7de43fc5aa92982ed8.jpg
РИА Новости

Эми Адамс защищает Меган Маркл от обвинений в попытке “сыграть в маму”

07:08 11.05.2020
1845
© AFP 2020 / Valerie MaconАмериканская актриса Эми Адамс в Лос-Анджелесе
Американская актриса Эми Адамс в Лос-Анджелесе
© AFP 2020 / Valerie Macon
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Голливудская актриса Эми Адамс и ее коллега Дженнифер Гарнер в своих соцсетях демонстративно поддержали Меган Маркл, которую раскритиковала американская писательница Эмили Гиффин, сообщает Insider.
Адамс и Гарнер поблагодарили герцогиню Сассекскую за видео, снятое в помощь благотворительному фонду Save the Children, где Меган читает детскую книжку годовалому сыну Арчи на его день рождения.
Этот с виду невинный ролик вызвал гнев Эмили Гиффин, автора бестселлеров "Жених напрокат" и "Грусть не для тебя". У себя в сторис писательница напала на Маркл, назвав поведение герцогини “наигранным” и упрекая Меган за то, что она устраивает шоу, чтобы напомнить о себе, а также намеренно задвигает в тень своего супруга.
Гиффин даже опубликовала фрагмент частной переписки со своей подругой, которая поддержала ее мнение, и скриншот из видео с подписью: "С днем рождения, Арчи. Меган, уходи".
Меган поддержали ее поклонники и ее супруг принц Гарри. Вскоре из-за негативных комментариев писательнице пришлось закрыть странички своих соцсетей.
Гиффин попыталась объяснить свою критику. По ее словам, хотя раньше она с удовольствием следила за жизнью Меган и Гарри, за последние месяцы ее отношение к знаменитой паре резко изменилось в худшую сторону.
Меган, герцогиня Сассекская, на лондонской премьере Короля Льва. 14 июля 2019
7 мая, 01:39Культура
Оператор рассказал о поведении Меган Маркл на съемочной площадке
532107
КультураСамоизоляцияНовости культурыМеган МарклЭми АдамсДженнифер ГарнерВ мире
Рекомендуем
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Чешское издание опубликовало статью о российском "доставщике яда" в Прагу
Девушка в защитной маске
Сингапурские ученые аннулировали свои прогнозы о сроках пандемии COVID-19
Мужчина в маске
Ученые нашли вероятную причину, почему мужчины чаще заболевают COVID-19
Рейхстаг после взятия Берлина советскими войсками
Историк объяснил, почему Запад занижает вклад СССР в победу над нацизмом
Эмблема на форме сотрудника полиции
СМИ: в квартире в Москве нашли тела 90-летней женщины и ее сына-инвалида
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Пушков оценил заявление Киева о "мифе" со Знаменем Победы
На месте пожара в частном хосписе в Красногорске
Следствие ищет владельцев "пансионата" в Подмосковье, где произошел пожар
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Гане один человек с коронавирусом заразил 533 работника рыбозавода
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Москва
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Ставропольском крае задержали подозреваемого в покушении на убийство
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Медицинские работники в Мумбаи
В Индии за сутки выявили более 4,2 тысячи зараженных коронавирусом
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния