Эми Адамс защищает Меган Маркл от обвинений в попытке “сыграть в маму”

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Голливудская актриса Эми Адамс и ее коллега Дженнифер Гарнер в своих соцсетях демонстративно поддержали Меган Маркл, которую раскритиковала американская писательница Эмили Гиффин, Голливудская актриса Эми Адамс и ее коллега Дженнифер Гарнер в своих соцсетях демонстративно поддержали Меган Маркл, которую раскритиковала американская писательница Эмили Гиффин, сообщает Insider.

Адамс и Гарнер поблагодарили герцогиню Сассекскую за видео, снятое в помощь благотворительному фонду Save the Children, где Меган читает детскую книжку годовалому сыну Арчи на его день рождения.

Этот с виду невинный ролик вызвал гнев Эмили Гиффин, автора бестселлеров "Жених напрокат" и "Грусть не для тебя". У себя в сторис писательница напала на Маркл, назвав поведение герцогини “наигранным” и упрекая Меган за то, что она устраивает шоу, чтобы напомнить о себе, а также намеренно задвигает в тень своего супруга.

Гиффин даже опубликовала фрагмент частной переписки со своей подругой, которая поддержала ее мнение, и скриншот из видео с подписью: "С днем рождения, Арчи. Меган, уходи".

Man oh man does “Something Borrowed” author Emily Giffin hate Meghan Markle pic.twitter.com/bjnoDNTY9p — Kaitlin Menza (@heykmenz) May 6, 2020

Меган поддержали ее поклонники и ее супруг принц Гарри. Вскоре из-за негативных комментариев писательнице пришлось закрыть странички своих соцсетей.