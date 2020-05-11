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Искусство
Культура
2020-05-11T02:49
https://ria.ru/20200511/1571165670.html
Стали известны результаты масштабной спецоперации по изъятию древностей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571169273_0:50:1024:626_1036x0_80_0_0_c6aad03756427ef79e55662438719fa8.jpg
РИА Новости

Стали известны результаты масштабной спецоперации по изъятию древностей

02:49 11.05.2020
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© Фото : InterpolПредметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
© Фото : Interpol
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Полицейская служба ЕС Европол опубликовала результаты крупных международных спецопераций, которые проходили осенью 2019 в 103 странах. Целью расследований была ликвидация международных сетей незаконной торговли предметами искусства и антиквариата.
В итоге сотрудники из разных правоохранительных структур, в том числе из Интерпола и Всемирной таможенной организации, изъяли 19 тысяч таких предметов, арестовали 101 подозреваемого и дополнительно начали еще 300 расследований.
В основном злоумышленники воровали произведения искусства из музеев, а также занимались мародерством, разоряя памятники архитектуры в пострадавших от войны странах.
Например, в Испании полицейские нашли несколько предметов доколумбовой культуры: уникальную золотую маску Тумако, статуэтки и украшения из ценных металлов. Все они были украдены в Колумбии.
© Фото : InterpolПредметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
1 из 4
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
© Фото : Interpol
© Фото : InterpolПредметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
2 из 4
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
© Фото : Interpol
© Фото : InterpolПредметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
3 из 4
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
© Фото : Interpol
© Фото : InterpolПредметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
4 из 4
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
© Фото : Interpol
1 из 4
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
© Фото : Interpol
2 из 4
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
© Фото : Interpol
3 из 4
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
© Фото : Interpol
4 из 4
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
© Фото : Interpol
В Аргентине конфисковали 2500 древних монет, а в Латвии — еще 1375. В Афганистане таможенники изъяли около тысячи культурных объектов, которые злоумышленники пытались отправить в Стамбул (Турция).
В Интерполе рассказали, что особое внимание в ходе расследований уделяли мониторингу онлайн-площадок. Через неделю такого "кибер-патрулирования" итальянские карабинеры собрали информацию о грабителях и изъяли у них почти девять тысяч предметов искусства, которые они хотели продать в Сети.
В Европоле заявили, что правоохранительным органам всего мира необходимо бороться с незаконной торговлей древностями и произведениями искусствами, так как кража артефактов часто связана и с другими видами преступной деятельности.

"Организованная преступность имеет много направлений. И торговля предметами культурного наследия — одно из них. И это не гламурный бизнес, которым управляют харизматичные джентльмены, а целые международные криминальные сети. Поэтому невозможно смотреть на кражу ценных предметов отдельно от борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Мы знаем, что в это все вовлечены одни и те же группировки", — прокомментировала Кэтрин де Болле, исполнительный директор Европола.

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КультураВ миреНовости культурыЕврополАргентинаИнтерполСтамбулИспания
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