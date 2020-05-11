МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В ближайшее время в Брюсселе появится 40 километров новых велодорожек, сообщает "ЕвроПульс".
Предполагается, что расширении мест проезда для двухколесного транспорта произойдет за счет сокращения автодорог. В первую очередь планируется построить велосипедные "коридоры", соединяющие уже существующие веломаршруты, что сделает передвижение по городу более удобным.
Министерство по вопросам мобильности бельгийской столицы рассчитывает, что эта мера обезопасит жителей в первые месяцы после снятия карантина: вместо общественного транспорта, где сложно соблюдать социальную дистанцию, горожане смогут использовать велосипед. Впрочем, новые веломаршруты сохранятся и после того, как опасность заражения останется в прошлом.
Бельгия начала ослаблять карантинный режим 4 мая. Начиная с этой даты жителям разрешают пользоваться общественным транспортом (но рекомендуют носить маски) и заниматься спортом на улице. Начиная с 11 мая к обычному режиму работы могут возвращаться музеи и компании большинства секторов экономики. Турфирмы и рестораны при этом пока будут закрыты.