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Туризм
2020-05-11T21:21
https://ria.ru/20200511/1571146546.html
В Брюсселе появится 40 километров новых велодорожек
https://cdn24.img.ria.ru/images/155525/81/1555258144_0:235:1920:1315_1036x0_80_0_0_9077088030622c83a958794835c9f3ba.jpg
РИА Новости

В Брюсселе появится 40 километров новых велодорожек

21:21 11.05.2020
398
CC0 / bearinthenorth / Велосипедная прогулка в Бельгии
Велосипедная прогулка в Бельгии
CC0 / bearinthenorth /
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В ближайшее время в Брюсселе появится 40 километров новых велодорожек, сообщает "ЕвроПульс".
Предполагается, что расширении мест проезда для двухколесного транспорта произойдет за счет сокращения автодорог. В первую очередь планируется построить велосипедные "коридоры", соединяющие уже существующие веломаршруты, что сделает передвижение по городу более удобным.
Министерство по вопросам мобильности бельгийской столицы рассчитывает, что эта мера обезопасит жителей в первые месяцы после снятия карантина: вместо общественного транспорта, где сложно соблюдать социальную дистанцию, горожане смогут использовать велосипед. Впрочем, новые веломаршруты сохранятся и после того, как опасность заражения останется в прошлом.
Бельгия начала ослаблять карантинный режим 4 мая. Начиная с этой даты жителям разрешают пользоваться общественным транспортом (но рекомендуют носить маски) и заниматься спортом на улице. Начиная с 11 мая к обычному режиму работы могут возвращаться музеи и компании большинства секторов экономики. Турфирмы и рестораны при этом пока будут закрыты.
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