"Кто первый встал, того и тапки". Что США собрались делать на Луне

Презентация лунных скафандров на пресс-конференции в Вашингтоне, которые будут использоваться в рамках космической программы Артемида

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. Говорят, что целиться надо в Луну — даже если промахнешься, останешься среди звезд. Соединенные Штаты строят еще более масштабные планы — проложить путь на Марс и дальше. В новую космическую программу вкладывают миллиарды, не особенно заботясь о соблюдении международного права. Хотят ли американцы приватизировать спутник Земли — разбиралось РИА Новости.

Космическое завершение срока

Журналисты агентства Reuters сообщили со ссылкой на осведомленные источники, что администрация Дональда Трампа намерена закрепить за Соединенными Штатами право разработки полезных ископаемых на Луне.

Речь идет о неких "соглашениях Артемиды" — международном договоре, который представляет собой часть плана NASA на следующее десятилетие по освоению Луны. Спутник Земли разделят на несколько "зон безопасности", в которых оборудуют базы. Установят правовые нормы для компаний, разрабатывающих лунные ресурсы.

С союзниками это собираются обсудить в ближайшие недели. Среди партнеров — Канада, Япония и европейские страны, а также Объединенные Арабские Эмираты.

© AP Photo / Gerald Herbert Центральный блок ракеты Space Launch System космической программы "Артемида" в производственном центре NASA в Новом Орлеане готовится к отправке в центр NASA имени Джона Стенниса для тестирования © AP Photo / Gerald Herbert Центральный блок ракеты Space Launch System космической программы "Артемида" в производственном центре NASA в Новом Орлеане готовится к отправке в центр NASA имени Джона Стенниса для тестирования

России в списке нет. По словам информаторов, это связано с "враждебными действиями Москвы" — маневрами российских спутников на земной орбите.

"Кооперация на МКС не заладилась по многим причинам", — отмечает руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Одна из них — то, что Россия, по мнению американцев, установила слишком высокие цены за доставку экипажей и грузов, воспользовавшись положением монополиста после того, как шаттлы перестали летать.

План "Артемида"

О программе, названной в честь греческой богини Луны, сообщили в прошлом году. Артемида, как известно, — сестра Аполлона, давшего имя первой американской программе пилотируемых полетов на спутник Земли, реализованной в 1960-1970-х.

Теперь на Луне должны построить станцию и отправить туда астронавтов (прилунится первая женщина). Причем это лишь промежуточный пункт на пути к Марсу.

© AFP 2020 / Getty Images / Sean Gardner Глава NASA Джим Брайденстайн во время объявления о завершении сборки центрального блока ракеты Space Launch System, которая будет использоваться в рамках космической программы "Артемида" © AFP 2020 / Getty Images / Sean Gardner Глава NASA Джим Брайденстайн во время объявления о завершении сборки центрального блока ракеты Space Launch System, которая будет использоваться в рамках космической программы "Артемида"

Решимости американцам не занимать. Выступая в марте прошлого года на совещании Национального космического совета в NASA, вице-президент Майк Пенс подчеркивал, что США вновь ведут гонку вооружений, прямо как в 1960-х. Глава NASA Джим Брайденстайн, в свою очередь, заметил, что 1,6 миллиарда долларов, которые Трамп дополнительно запросил для бюджета ведомства, пойдут в том числе на разработку программы "Артемида".

Геологическая служба США совместно с NASA и Институтом Луны и планет выпустила первую подробную геологическую карту поверхности спутника Земли. На эту работу ушло несколько десятилетий, основой послужили карты времен "Аполлона" и новые данные с космических станций. Бывший астронавт NASA Джима Райли высоко оценил этот проект и его пользу для предстоящих лунных миссий.

Достояние не для всех

В начале апреля Трамп подписал указ, предоставляющий коммерческим организациям право участвовать в программах по отправке людей на Луну.

Как отмечается в документе, раньше компании не решались на это, не было международных юридических оснований. Загвоздка — в Договоре о Луне 1979 года и Договоре о космосе 1967-го. Первый Соединенные Штаты вообще не подписывали и не ратифицировали, а второй действительно создает сложности.

Этот договор запрещает государствам присваивать космические объекты. А в указе Трампа говорится: "Космос юридически и физически является уникальной областью человеческой деятельности, и США не рассматривают его как всеобщее достояние".

По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, это означает, что США все же претендуют на Луну. "Де-факто Штаты готовы овладеть частью лунной поверхности, а это грубо нарушает документ 1967 года, — пояснил он в разговоре с РИА Новости. — Речь о том, чтобы условиться с союзниками явочным порядком захватывать территорию Луны и вести там коммерческие разработки".

© NASA Спускаемый аппарат космической программы "Артемида" на Луне в представлении художника © NASA Спускаемый аппарат космической программы "Артемида" на Луне в представлении художника

То же касается и запрета на развертывание в космосе военных баз. "В указе упоминаются "зоны безопасности" для защиты от конкурентов. По сути это и есть военная база", — указал эксперт. "Решение Трампа осваивать Луну не в соответствии с международным правом, а по принципу "кто первый встал, того и тапки" приведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений", — уверен Суслов.

Дмитрий Песков пока лишь отметил, что если речь все же идет о приватизации космоса, то это неприемлемо. "Нужно, конечно, давать юридическую оценку", — добавил он. Последние сообщения о подготовке договора о добыче полезных ископаемых на спутнике Земли пресс-секретарь президента комментировать отказался.

Новая реальность

На самом деле все это скорее предвыборный пиар, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк . "На Земле Трампу похвастаться особенно нечем, поэтому приходится отвлекать внимание космическими проектами", — говорит он.

Кроме того, добывать что-то на Луне крайне нерентабельно. "Доставка груза стоит баснословных денег, и разработка чего бы то ни было в промышленных масштабах в нынешних условиях прибыли никому не принесет", — подчеркивает эксперт.

Однако политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что технический прогресс уже позволяет перейти к бизнесу в космосе. "Подозреваю, что мы вступаем в мир, где все, из чего можно извлечь пользу, будет предметом споров, пример тому — Арктика. Договоры прошлого века утратят силу. Наступает новый этап освоения космоса. И если раньше этим занимались из соображений престижа, то теперь это перешло в практическую область. На первый план выходят коммерческие и военные интересы", — рассуждает он.

© AP Photo / NASA Астронавты космической программы "Артемида" на Луне в представлении художника © AP Photo / NASA Астронавты космической программы "Артемида" на Луне в представлении художника

Потенциальных конкурентов к столу не позовут, продолжает эксперт, а значит, действия США не стоит воспринимать как выпад против России или другой крупной космической державы — Китая. "Это просто признание того, что эти страны выступают против подхода США к освоению космоса и придерживаются другого курса", — уточняет Дробницкий. На его взгляд, важно, что документ называется именно аккордом (accords): в англосаксонской и американской дипломатической традиции это означает, что соглашение не для всех, а только для своих.

В таком же ключе о намерениях США высказался глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сценарий он сравнил с иракским. "Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант — "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, — вперед, к поставленной цели", — заявил он.