Число заразившихся COVID-19 в Приднестровье увеличилось до 608 человек

"Из числа исследованных сегодня в тираспольской лаборатории биоматериалов, забор которых был произведён у пациентов с подозрением на коронавирус, три дали положительный результат. Несколько проб задержаны в работе, остальные – отрицательные", - говорится в сообщении. В числе инфицированных 11-летняя бендерчанка, 63-летний житель города Дубоссары и 75-летний тираспольчанин.