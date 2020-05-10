Число заразившихся COVID-19 в Приднестровье увеличилось до 608 человек

ТИРАСПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Общее число случаев коронавируса в Приднестровье достигло 608, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса.
В субботу вечером сообщалось о 605 случаях.
"Из числа исследованных сегодня в тираспольской лаборатории биоматериалов, забор которых был произведён у пациентов с подозрением на коронавирус, три дали положительный результат. Несколько проб задержаны в работе, остальные – отрицательные", - говорится в сообщении. В числе инфицированных 11-летняя бендерчанка, 63-летний житель города Дубоссары и 75-летний тираспольчанин.
Одновременно оперштаб сообщил о 16 выздоровевших, выписанных из Республиканского госпиталя инвалидов войны и Рыбницкого карантинного госпиталя.
По данным оперштаба непризнанной республики, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 608 приднестровцев, 26 человек скончались, 234 пациента выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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