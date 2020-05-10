При теракте в сирийском Эль-Бабе один человек погиб и около 20 пострадали

По информации агентства взрывное устройство сработало у торгового центра в центральной части города.
Город, согласно данным SANA, контролируют, поддерживаемые Турцией, группировки.
Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России