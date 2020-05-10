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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-10T23:42
https://ria.ru/20200510/1571258813.html
При теракте в сирийском Эль-Бабе один человек погиб и около 20 пострадали
https://cdn23.img.ria.ru/images/148460/94/1484609431_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_b66bbd12e9ff3620be094192e3b69703.jpg
РИА Новости

При теракте в сирийском Эль-Бабе один человек погиб и около 20 пострадали

23:42 10.05.2020
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© AP Photo / Hassan AmmarУлица в городе Эль-Баб, Сирия
Улица в городе Эль-Баб, Сирия
© AP Photo / Hassan Ammar
КАИР, 10 мая – РИА Новости. Один человек погиб и около 20 получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы в городе Эль-Баб на северо-западе Сирии, передает сирийское информационное агентство SANA.
По информации агентства взрывное устройство сработало у торгового центра в центральной части города.
Город, согласно данным SANA, контролируют, поддерживаемые Турцией, группировки.
Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииЭль-БабИсламское государствоТурцияСирияВ мире
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