Медики уточняют число пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 10 мая - РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, находятся в состоянии средней тяжести после взрыва гранаты во дворе дома на Семь человек, по предварительным данным, находятся в состоянии средней тяжести после взрыва гранаты во дворе дома на Ставрополье , сообщили РИА Новости в минздраве региона.

По данным ГУ МВД, в одном из частных домов в поселке Приэтокском праздновали день рождения, на фоне бытового конфликта неизвестный бросил во двор неустановленное взрывное устройство, в результате пострадали 11 человек. Подозреваемый задержан, отмечает полиция.

"На место происшествия в поселок Приэтокский Георгиевского городского округа выехало четыре бригады скорой медицинской помощи Георгиевской районной больницы. В результате инцидента, по предварительным данным, госпитализации подлежат семь пострадавших. Они находятся в состоянии средней степени тяжести", - отметили в ведомстве.