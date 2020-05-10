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2020-05-10T23:39
https://ria.ru/20200510/1571258780.html
Медики уточняют число пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье
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РИА Новости

Медики уточняют число пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье

23:39 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 10 мая - РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, находятся в состоянии средней тяжести после взрыва гранаты во дворе дома на Ставрополье, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
По данным ГУ МВД, в одном из частных домов в поселке Приэтокском праздновали день рождения, на фоне бытового конфликта неизвестный бросил во двор неустановленное взрывное устройство, в результате пострадали 11 человек. Подозреваемый задержан, отмечает полиция.
"На место происшествия в поселок Приэтокский Георгиевского городского округа выехало четыре бригады скорой медицинской помощи Георгиевской районной больницы. В результате инцидента, по предварительным данным, госпитализации подлежат семь пострадавших. Они находятся в состоянии средней степени тяжести", - отметили в ведомстве.
По данным минздрава, на месте продолжает работу бригада медиков, число пострадавших уточняется. В случае необходимости все будут направлены на лечение в стационар, где им окажут медпомощь в полном объеме, уточнили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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