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2020-05-10T23:50
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На Ставрополье после взрыва гранаты возбудили уголовное дело
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РИА Новости

На Ставрополье после взрыва гранаты возбудили уголовное дело

23:38 10.05.2020 (обновлено: 23:50 10.05.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ПЯТИГОРСК, 10 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек после взрыва гранаты во дворе дома на Ставрополье, сообщает следственное управление СК по региону.
По данным следствия, вечером 10 мая на одной из улиц в посёлке Приэтокском Георгиевского городского округа местный житель, недовольный шумным поведением соседей, через забор бросил гранату. Как отмечает следствие, в результате пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы в больницу с травмами, пять потерпевших от госпитализации отказались. Ранее ГУ МВД заявляло об 11 пострадавших, минздрав информировал о семи пострадавших в состоянии средней тяжести.
"Следственный отдел по городу Георгиевску возбудил уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", - говорится в сообщении СК.
Для расследования уголовного дела на место происшествия направлены следователи-криминалисты, идет расследование.
Полиция
8 мая, 14:18
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Следственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайПроисшествия
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