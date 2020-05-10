На Ставрополье после взрыва гранаты возбудили уголовное дело

По данным следствия, вечером 10 мая на одной из улиц в посёлке Приэтокском Георгиевского городского округа местный житель, недовольный шумным поведением соседей, через забор бросил гранату. Как отмечает следствие, в результате пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы в больницу с травмами, пять потерпевших от госпитализации отказались. Ранее ГУ МВД заявляло об 11 пострадавших, минздрав информировал о семи пострадавших в состоянии средней тяжести.