На Ставрополье после взрыва гранаты возбудили уголовное дело

ПЯТИГОРСК, 10 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек после взрыва гранаты во дворе дома на Ставрополье, сообщает следственное управление СК по региону.
По данным следствия, вечером 10 мая на одной из улиц в посёлке Приэтокском Георгиевского городского округа местный житель, недовольный шумным поведением соседей, через забор бросил гранату. Как отмечает следствие, в результате пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы в больницу с травмами, пять потерпевших от госпитализации отказались. Ранее ГУ МВД заявляло об 11 пострадавших, минздрав информировал о семи пострадавших в состоянии средней тяжести.
"Следственный отдел по городу Георгиевску возбудил уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", - говорится в сообщении СК.
Для расследования уголовного дела на место происшествия направлены следователи-криминалисты, идет расследование.