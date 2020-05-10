На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Задержан подозреваемый, который, предположительно, бросил гранату в компанию людей в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Отмечается, что в частном домовладении люди отмечали день рождения. В ходе бытового конфликта неизвестный бросил во двор "неустановленное взрывное устройство". Пострадали 11 человек.
"В ходе проведения оперативных мероприятий, по горячим следам полицейскими установлен и задержан подозреваемый", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
3 февраля, 06:17Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей