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2020-05-10T23:27
https://ria.ru/20200510/1571258607.html
На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты
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РИА Новости

На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты

23:24 10.05.2020 (обновлено: 23:27 10.05.2020)
17940
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Задержан подозреваемый, который, предположительно, бросил гранату в компанию людей в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Отмечается, что в частном домовладении люди отмечали день рождения. В ходе бытового конфликта неизвестный бросил во двор "неустановленное взрывное устройство". Пострадали 11 человек.
"В ходе проведения оперативных мероприятий, по горячим следам полицейскими установлен и задержан подозреваемый", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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Ставропольский крайПроисшествия
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Если провести диванное расследование, то становится ясным то, что сосед попросил соседа - вести себя тише со своими друзьями, но те не поняли... И начали толпой наезжать... Вот и получили гранатку.. Пьяное быдло получило то, что заслужило
10 мая, 23:47
2224854
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