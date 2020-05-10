В Екатеринодарской епархии ответили на обвинение священника с COVID-19

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В Екатеринодарской епархии на Кубани сочли "прямым обвинением церкви" слова о священнике с коронавирусом и 35 инфицированных из числа контактировавших с ним.
Губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев в субботу на заседании регионального оперштаба сообщил, что в одном из районов Кубани священник заразился коронавирусом, и инфекция подтвердилась у 35 из 66 контактировавших с ним человек. При этом глава региона упомянул, что мирские власти обращались к церковным с просьбой вести службы на дистанции.
В пресс-службе епархии сообщили, что первый случай заражения священника на Кубани произошел, когда он посещал прихожанку после операции.
"Сейчас стало известно о втором случае заражения священника. Заявления о том, что он стал причиной заражения 35 человек - это прямое обвинение Церкви в распространении коронавирусной инфекции. Все могло быть так же, как и в первый раз, и кто-то из прихожан мог заразить как собратьев, так и самого батюшку", - отметили в пресс-службе.
В епархии также сказали со ссылкой на сообщения СМИ, что речь идет о священнослужителе Покровского собора в городе Кропоткин. Также в пресс-службе отметили, что "во всех СМИ и соцсетях" наблюдают в течение месяца, что "именно храмы стали самыми дисциплинированными и безопасными местами для людей, где выполняются все благословения Митрополита Исидора и предписания санитарных служб".
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