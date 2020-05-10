В Екатеринодарской епархии ответили на обвинение священника с COVID-19

"Сейчас стало известно о втором случае заражения священника. Заявления о том, что он стал причиной заражения 35 человек - это прямое обвинение Церкви в распространении коронавирусной инфекции. Все могло быть так же, как и в первый раз, и кто-то из прихожан мог заразить как собратьев, так и самого батюшку", - отметили в пресс-службе.