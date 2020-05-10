Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского

инстаграме глава региона разместил сторис, в которой опубликовал вопрос врача-рентгенолога артемовской центральной районной больницы.

"Вместо выплаты в размере 80 тысяч рублей для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, мы получили по 25 тысяч рублей. Почему так?" — спросил мужчина.

Как ответил губернатор, врачи в больницах имеют разную нагрузку, связанную с лечением пациентов с COVID-19.

"У кого-то пациенты начали появляться раньше, у кого-то по объективным причинам таких больных больше. Поэтому при расчете выплат учитывается фактически отработанное за месяц время", — пояснил Куйвашев.

Он добавил, что в Артемовске случаи COVID-19 были зафиксированы в последние дни апреля и, скорее всего, надбавки начислили только за последнюю "особую" неделю.

Куйвашев посоветовал рентгенологу позвонить на горячую линию Минздрава, сотрудники которого могут подробно разъяснить ситуацию

"Я же еще раз поручу не только министерству, но и профсоюзу, и Общественной палате контролировать вопросы выплат по коронавирусу самым внимательным образом", — заключил губернатор.

Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ , вирусом заражены свыше 3,9 миллиона человек, из которых более 274 тысяч умерли.

Общее количество выявленных случаев COVID-19 по стране достигло 209 688, погибли 1915 человека, поправились 34 306. Проведено более 5,4 миллиона тестов.

В Свердловской области зафиксировано 1844 случая коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что медперсоналу, который борется с распространением COVID-19, будут назначены дополнительные выплаты. Для врачей, работающих с больными коронавирусом, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер – 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.