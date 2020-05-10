Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T23:04
https://ria.ru/20200510/1571258416.html
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

23:03 10.05.2020 (обновлено: 23:04 10.05.2020)
0
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
В инстаграме глава региона разместил сторис, в которой опубликовал вопрос врача-рентгенолога артемовской центральной районной больницы.
Отдыхающие на пляже в поселке Лермонтово Краснодарского края
Вчера, 15:31Распространение нового коронавируса
Краснодарский главврач призвал не открывать курортный сезон
"Вместо выплаты в размере 80 тысяч рублей для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, мы получили по 25 тысяч рублей. Почему так?" — спросил мужчина.
Как ответил губернатор, врачи в больницах имеют разную нагрузку, связанную с лечением пациентов с COVID-19.
"У кого-то пациенты начали появляться раньше, у кого-то по объективным причинам таких больных больше. Поэтому при расчете выплат учитывается фактически отработанное за месяц время", — пояснил Куйвашев.
Он добавил, что в Артемовске случаи COVID-19 были зафиксированы в последние дни апреля и, скорее всего, надбавки начислили только за последнюю "особую" неделю.
Как правительство и ЦБ помогут населению и бизнесу пережить пандемию
19 марта, 12:27
Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес
Куйвашев посоветовал рентгенологу позвонить на горячую линию Минздрава, сотрудники которого могут подробно разъяснить ситуацию
"Я же еще раз поручу не только министерству, но и профсоюзу, и Общественной палате контролировать вопросы выплат по коронавирусу самым внимательным образом", — заключил губернатор.
Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, вирусом заражены свыше 3,9 миллиона человек, из которых более 274 тысяч умерли.
Общее количество выявленных случаев COVID-19 по стране достигло 209 688, погибли 1915 человека, поправились 34 306. Проведено более 5,4 миллиона тестов.
Врачи
9 мая, 14:52Распространение нового коронавируса
Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса
В Свердловской области зафиксировано 1844 случая коронавирусной инфекции.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что медперсоналу, который борется с распространением COVID-19, будут назначены дополнительные выплаты. Для врачей, работающих с больными коронавирусом, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер – 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений КуйвашевВОЗВладимир ПутинСвердловская областьАртемовскОбщество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала