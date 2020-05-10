В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы

СОЧИ, 10 мая – РИА Новости. Женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, прилетевшая из Москвы в Сочи, сбежала из больницы и находится в розыске, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что 28-летняя женщина прибыла в Сочи из Москвы 25 апреля и была помещена в обсерватор. У неё были взяты тесты на короновирус, 5 мая диагноз был подтверждён. Больную перевели в инфекционную больницу №2 города Сочи. Состояние пациентки было удовлетворительным, клиника заболевания отсутствовала.⠀
"В ночь с 8 на 9 мая она сбежала из лечебного заведения. Пациентка перелезла через бетонный забор, установленный вокруг больницы. В настоящее время женщину разыскивает полиция, поскольку она представляет угрозу здоровью окружающих", - говорится в сообщении.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который неоднократно продлевался. В воскресенье, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, глава региона принял решение продлить режим самоизоляции до 23 мая. Число заболевших в крае достигло уже 1929 человек.
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