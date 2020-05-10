Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T23:00
https://ria.ru/20200510/1571258365.html
В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857889_0:26:3072:1754_1036x0_80_0_0_ef1ff5c2c0e975b2b406f0cec65f00a4.jpg
РИА Новости

В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы

22:58 10.05.2020 (обновлено: 23:00 10.05.2020)
3175
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 10 мая – РИА Новости. Женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, прилетевшая из Москвы в Сочи, сбежала из больницы и находится в розыске, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что 28-летняя женщина прибыла в Сочи из Москвы 25 апреля и была помещена в обсерватор. У неё были взяты тесты на короновирус, 5 мая диагноз был подтверждён. Больную перевели в инфекционную больницу №2 города Сочи. Состояние пациентки было удовлетворительным, клиника заболевания отсутствовала.⠀
"В ночь с 8 на 9 мая она сбежала из лечебного заведения. Пациентка перелезла через бетонный забор, установленный вокруг больницы. В настоящее время женщину разыскивает полиция, поскольку она представляет угрозу здоровью окружающих", - говорится в сообщении.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который неоднократно продлевался. В воскресенье, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, глава региона принял решение продлить режим самоизоляции до 23 мая. Число заболевших в крае достигло уже 1929 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
6 мая, 12:09
Пациент с COVID-19 сбежал из подмосковного госпиталя
31021525
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваСочиКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
таких надо лет на 10 сажать
10 мая, 23:06
О Ольга Занкова
1600004
Таких, как вы, нужно сажать - пособников диктатуры и рабского строя.
10 мая, 23:30
Arthur T. Kopylov
2000012
Рекомендуем
Кресты на куполах храма
В Петербурге умер протоиерей Александр Воскобойников
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Сотрудник полиции
На Ставрополье мужчина бросил гранату в соседей
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
Кадр из клипа группы Little Big Hypnodancer
Новый клип Little Big попал в тренды YouTube в 26 странах мира
Сотрудник полиции
В Ульяновске на пришедшую в полицию женщину без маски составили протокол
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом
Кресты на куполах строящегося храма иконы Божией матери Всех скорбящих радость в поселке Торгашино (Красноярск)
В Екатеринодарской епархии ответили на обвинение священника с COVID-19
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Карта мира 1922 года
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян
Автомобиль скорой помощи
Медики уточняют число пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57Стало известно о девяти погибших при пожаре в подмосковном хосписе
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
Лента новостейМолния