В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы

Отмечается, что 28-летняя женщина прибыла в Сочи из Москвы 25 апреля и была помещена в обсерватор. У неё были взяты тесты на короновирус, 5 мая диагноз был подтверждён. Больную перевели в инфекционную больницу №2 города Сочи. Состояние пациентки было удовлетворительным, клиника заболевания отсутствовала.⠀