На Ставрополье мужчина бросил гранату в соседей

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Ставропольском крае мужчина бросил гранату в людей, которые шумно что-то отмечали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, инцидент произошел в поселке Приэтокском на улице Молодежной.

"Во дворе жилого дома отмечали праздник, сосед бросил взрывное устройство", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего там было 18 человек. В результате происшествия 11 из них получили травмы. Первоначально сообщалось о восьми раненых.

"Дети не пострадали, они находились в доме", — сказал представитель экстренных служб.

Он добавил, что среди пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, пятеро — средней тяжести. Еще три человека из соседнего дома заявили, что у них легкая контузия от взрыва.

В региональном Минздраве, в свою очередь, сообщили, что семь человек находятся в состоянии средней тяжести. По данным ведомства, на месте продолжает работу бригада медиков, число пострадавших уточняется. В случае необходимости всех их направят на лечение в стационар, где окажут медпомощь в полном объеме.

Подозреваемого задержали. Как сообщают власти региона, в момент совершения преступления он был пьян.

На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю.