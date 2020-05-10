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2020-05-11T00:08
https://ria.ru/20200510/1571258088.html
На Ставрополье мужчина бросил гранату в соседей
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РИА Новости

На Ставрополье мужчина бросил гранату в соседей

22:29 10.05.2020 (обновлено: 00:08 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Ставропольском крае мужчина бросил гранату в людей, которые шумно что-то отмечали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По его словам, инцидент произошел в поселке Приэтокском на улице Молодежной.
"Во дворе жилого дома отмечали праздник, сосед бросил взрывное устройство", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего там было 18 человек. В результате происшествия 11 из них получили травмы. Первоначально сообщалось о восьми раненых.
"Дети не пострадали, они находились в доме", — сказал представитель экстренных служб.
Он добавил, что среди пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, пятеро — средней тяжести. Еще три человека из соседнего дома заявили, что у них легкая контузия от взрыва.
В региональном Минздраве, в свою очередь, сообщили, что семь человек находятся в состоянии средней тяжести. По данным ведомства, на месте продолжает работу бригада медиков, число пострадавших уточняется. В случае необходимости всех их направят на лечение в стационар, где окажут медпомощь в полном объеме.
Подозреваемого задержали. Как сообщают власти региона, в момент совершения преступления он был пьян.
На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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Ставропольский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Офигеть, утихомирил... Надеюсь все выживут, а его признают вменяемым и изолируют навсегда...
10 мая, 22:57
YSYar S
37200243
А я думал, что кирпичи начнут кидать в нарушителей самоизоляции... Видимо, очень сильно припекло...
10 мая, 22:35
Андрей Романов
46131005
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