В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом

Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 56 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 1124 человек. За прошлые сутки скончались 58 человек.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По информации ВОЗ , более чем 3,9 миллиона человек заболели COVID-19. Из них около 274 тысяч пациентов умерли и свыше миллиона излечились.

Испании, Италии и Великобритании. Больше всего случаев инфицирования и летальных исходов зафиксировано в США

В России выявили 209 688 случаев COVID-19, более 34 тысяч пациентов выздоровели.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов вне дома необходимо носить маски и перчатки. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.