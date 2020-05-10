В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 56 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе.
Таким образом, общее число умерших в столице достигло 1124 человек. За прошлые сутки скончались 58 человек.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По информации ВОЗ, более чем 3,9 миллиона человек заболели COVID-19. Из них около 274 тысяч пациентов умерли и свыше миллиона излечились.
Больше всего случаев инфицирования и летальных исходов зафиксировано в США, Испании, Италии и Великобритании.
В России выявили 209 688 случаев COVID-19, более 34 тысяч пациентов выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов вне дома необходимо носить маски и перчатки. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.