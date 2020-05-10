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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T23:22
https://ria.ru/20200510/1571258062.html
В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:56:2725:1589_1036x0_80_0_0_e701ea20c2a0d04964c2a407cbd07987.jpg
РИА Новости

В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом

22:27 10.05.2020 (обновлено: 23:22 10.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 56 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе.
Таким образом, общее число умерших в столице достигло 1124 человек. За прошлые сутки скончались 58 человек.
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По информации ВОЗ, более чем 3,9 миллиона человек заболели COVID-19. Из них около 274 тысяч пациентов умерли и свыше миллиона излечились.
Больше всего случаев инфицирования и летальных исходов зафиксировано в США, Испании, Италии и Великобритании.
В России выявили 209 688 случаев COVID-19, более 34 тысяч пациентов выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов вне дома необходимо носить маски и перчатки. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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