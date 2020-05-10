Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-10T22:26
https://ria.ru/20200510/1571258028.html
Псковский митрополит надеется через неделю провести службы с прихожанами
https://cdn23.img.ria.ru/images/156044/48/1560444847_0:100:2942:1755_1036x0_80_0_0_3bae1f885a56fecc413b5d46c51564fe.jpg
РИА Новости

Псковский митрополит надеется через неделю провести службы с прихожанами

22:26 10.05.2020
512
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассчитывает, что через неделю власти Псковской области разрешат службы на прихрамовых территориях с участием прихожан в рамках смягчения ограничений по коронавирусу.
Изначально администрация региона планировала после 4 мая смягчить запрет на посещение храмов прихожанами, разрешив службы на прихрамовых территориях. Однако после того, как выяснилось, что ряд священнослужителей в нарушение ограничений по коронавирусу проводил богослужения в храмах, власти с учетом рекомендаций Роспотребнадзора решили вернуться к этому вопросу после 12 мая, сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Епископ Тихон Шевкунов
4 мая, 10:51
Молитесь. В РПЦ напомнили о пророчестве старца Иоанна в связи с COVID
"Мы очень надеемся, что в следующее воскресенье сможем совершить Божественную литургию вместе с прихожанами у нас в Псковской епархии и Псковской митрополии", - сказал митрополит Тихон в своем видеообращении к прихожанам, опубликованном в воскресенье на сайте митрополии.
Он отметил, что вновь обратится к региональным властям с просьбой разрешить богослужения с участием прихожан, но подчеркнул, что речь идет только о службах на улицах рядом с храмами. Их проведение в таком формате, по оценке митрополита Тихона, позволяет исключить возможность заражения коронавирусом.
"Когда мы стоим в одном помещении, рядом друг с другом, опасность эта (заразиться – ред.) реально существует… А вот если мы на улице,… где стоим метрах в двух, двух с половиной, а то и в трех друг от друга, этой опасности практически нет", - отметил Тихон.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Обработка киоты иконы специальными антисептическими растворами перед началом литургии
2 мая, 16:07
Блюсти чистоту. Митрополит спрогнозировал порядки в РПЦ после ухода COVID
6311212
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеМитрополит Тихон (Шевкунов)Михаил ВедерниковНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Псковская областьОбщество
Рекомендуем
Кресты на куполах строящегося храма иконы Божией матери Всех скорбящих радость в поселке Торгашино (Красноярск)
В Екатеринодарской епархии ответили на обвинение священника с COVID-19
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом
Автомобиль миротворцев ООН в городе Кидаль, Мали. Архивное фото
Глава миссии ООН в Мали осудил убийство миротворцев на севере страны
Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы
Кресты на куполах храма
В Петербурге умер протоиерей Александр Воскобойников
Сотрудник полиции
В Ульяновске на пришедшую в полицию женщину без маски составили протокол
Местные жители в Кенсингтонском парке Лондона, Великобритания
Британцы смогут гулять на удалении от дома и загорать в парках
Военные действия в провинции Идлиб
Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК пригрозила Германии разбирательством из-за решения суда по ЕЦБ
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Число заражений коронавирусом в ЮАР превысило десять тысяч человек
Сотрудник полиции
На Ставрополье мужчина бросил гранату в соседей
Первый день карантина в Лондоне
Рестораны в Британии откроются не раньше июля
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Британия введет обязательный карантин для всех прибывающих из-за границы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5% в сравнении с прошлым годом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57Стало известно о девяти погибших при пожаре в подмосковном хосписе
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
Лента новостейМолния