Псковский митрополит надеется через неделю провести службы с прихожанами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассчитывает, что через неделю власти Псковской области разрешат службы на прихрамовых территориях с участием прихожан в рамках смягчения ограничений по коронавирусу.
Изначально администрация региона планировала после 4 мая смягчить запрет на посещение храмов прихожанами, разрешив службы на прихрамовых территориях. Однако после того, как выяснилось, что ряд священнослужителей в нарушение ограничений по коронавирусу проводил богослужения в храмах, власти с учетом рекомендаций Роспотребнадзора решили вернуться к этому вопросу после 12 мая, сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
"Мы очень надеемся, что в следующее воскресенье сможем совершить Божественную литургию вместе с прихожанами у нас в Псковской епархии и Псковской митрополии", - сказал митрополит Тихон в своем видеообращении к прихожанам, опубликованном в воскресенье на сайте митрополии.
Он отметил, что вновь обратится к региональным властям с просьбой разрешить богослужения с участием прихожан, но подчеркнул, что речь идет только о службах на улицах рядом с храмами. Их проведение в таком формате, по оценке митрополита Тихона, позволяет исключить возможность заражения коронавирусом.
"Когда мы стоим в одном помещении, рядом друг с другом, опасность эта (заразиться – ред.) реально существует… А вот если мы на улице,… где стоим метрах в двух, двух с половиной, а то и в трех друг от друга, этой опасности практически нет", - отметил Тихон.
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