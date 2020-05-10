Псковский митрополит надеется через неделю провести службы с прихожанами

Он отметил, что вновь обратится к региональным властям с просьбой разрешить богослужения с участием прихожан, но подчеркнул, что речь идет только о службах на улицах рядом с храмами. Их проведение в таком формате, по оценке митрополита Тихона, позволяет исключить возможность заражения коронавирусом.

"Когда мы стоим в одном помещении, рядом друг с другом, опасность эта (заразиться – ред.) реально существует… А вот если мы на улице,… где стоим метрах в двух, двух с половиной, а то и в трех друг от друга, этой опасности практически нет", - отметил Тихон.