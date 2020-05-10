Более сплоченно и эмоционально: как в этом году отпраздновали 9 Мая

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Несмотря на режим самоограничений, День Победы прошел в этом году даже более эмоционально, чем обычно. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал эксперт ЭИСИ Александр Малахов. Он отметил, что из-за сложившийся эпидемиологической ситуации люди нашли новые форматы и формы празднования и это получилось очень органично и эмоционально.

"Праздник — он остался праздником, его нельзя украсть, его нельзя отменить, его нельзя запретить. Он будет, потому что это День Победы. Новый год, наверное, можно было бы отменить, а День Победы нельзя", — сказал Александр Малахов.

Также эксперт подчеркнул, что новые формы взаимодействия в условиях ограничений указывают на то, что общество готово отстаивать и сберегать традиции. Ярким примером стала акция "Окна Победы". В рамках всероссийского флешмоба все желающие могли оформить окна своих квартир и домов с использованием рисунков, картинок, фотографий, посвященных Победе советского народа над фашизмом. По мнению Александра Малахова, у этой акции есть все шансы стать такой же традиционной и всеми любимой, как "Бессмертный полк".

"Быть может, это будет не в окнах, а, например, на стенах домов или еще как-то, но начало есть, оно очень красивое и может иметь продолжение. Это как раз проявление новых традиций, когда сложности жизни рождают новые традиции", — считает Александр Малахов.

Он отметил разнообразие позитивного контента, который появился в соцсетях и мессенджерах и нашел большой отклик у людей. В условиях самоизоляции люди объединились и сплотились, и этот опыт, по мнению эксперта, нужно развивать и продолжать.

"Это был эмоциональный День Победы. Да, даже эмоциональнее, чем обычно. Волна флешмобов, огромное количество нового контента в интернете, совместное исполнение песен — такого количества контента тематического мне еще не доводилось видеть. А ленты соцсетей были переполнены еще больше, а мессенджеры просто взрывались", — сказал эксперт ЭИСИ.

По-другому — не значит хуже

Актер Василий Лановой подчеркнул, что в этом году празднование 9 Мая было другим. Но по-другому — не значит хуже. Появилась новая практика — адресное, индивидуальное поздравление ветеранов. Когда к каждому из них под окна приходили военные, кадеты и курсанты, проходили маршем и исполняли песню — это вызывало у актера гордость за новое поколение, за умение хранить память о Великой Победе.

"Очень хочется, чтобы персональные поздравления ветеранов в таком формате стали новой доброй традицией. Ветераны не смогли сдержать слез, но это эмоции радости и благодарности. А пока мы все-таки надеемся увидеть парадное шествие — пусть бы хоть осенью", — сказал Лановой.

По словам актера, несмотря на то что в этом году не было большого парада Победы, он был удивлен и растроган тем, как отметили 9 Мая в непростых условиях эпидемии.

"Я очень рад, что людей, которые откликнулись на призыв спеть песню "День Победы" из окон и с балконов, оказалось великое множество. Я испытал великую гордость за то великое поколение, которое освободило от нацистов страны Европы и Россию, отстояло русскую культуру, русскую душу и русский язык", — высказал мнение Василий Лановой.

Позже по телевидению он увидел, как люди в День Победы вышли на балконы своих домов. Подход к празднику оказался современным: во время исполнения песни многие зажигали фонарики и огоньки, выставляли к окнам портреты своих родственников, отстаивавших победу всего советского народа в Великой Отечественной войне.

Актер театра и кино, поэт-песенник Михаил Ножкин подчеркнул, что момент единения, который присущ всем россиянам в День Победы, состоялся массово и в условиях пандемии.

"Такой уж выдался год, и пусть это останется разовой мерой", — заметил Михаил Ножкин.

Праздник, который всегда с тобой

В свою очередь, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль рассказал о том, что ему очень импонирует то, что россияне, несмотря на сегодняшние ограничительные меры, нашли различные безопасные формы празднования и все же смогли искренне радоваться великому дню.

"Я имею в виду не только потрясающий салют и самолеты, которые пролетали в небе не только Москвы, но и других городов, и разные парады. Я имею в виду отношение народа к этому празднику. И я порадовался за наш российский народ, что он молодец, и праздновал вместе с ним", — заявил Рошаль.

Шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин высказал уверенность, что, несмотря на сложившиеся условия, праздник 9 Мая однозначно удался.

"Мы все видели и по телевизору, и в интернете многочисленные ролики, как люди выходили на балконы, вывешивали флаги, портреты своих родственников. А акция "Бессмертный полк", которая раньше проходила на улице, прошла по интернету и вызвала большой интерес", — поделился мнением шахматист.

Сам Сергей тоже внес свой вклад в общее празднование. Шахматист вывесил на доме большой флаг и выложил в интернет поздравления. Для гроссмейстера 9 Мая всегда особенный день, и никакие ограничения, по его словам, на это повлиять не могут.