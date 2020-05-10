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2020-05-10T22:11
https://ria.ru/20200510/1571257762.html
Глава миссии ООН в Мали осудил убийство миротворцев на севере страны
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РИА Новости

Глава миссии ООН в Мали осудил убийство миротворцев на севере страны

22:10 10.05.2020 (обновлено: 22:11 10.05.2020)
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© AP Photo / Rebecca BlackwellАвтомобиль миротворцев ООН в городе Кидаль, Мали. Архивное фото
Автомобиль миротворцев ООН в городе Кидаль, Мали. Архивное фото
© AP Photo / Rebecca Blackwell
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН в Мали и глава миссии ООН в стране (MINUSMA) Махамат Салех Аннадиф осудил атаку, в результате которой три члена миротворческой миссии ООН погибли, еще четверо получили ранения, сообщается на сайте миссии.
Ранее сообщалось, что три миротворца погибли, еще трое пострадали при взрыве придорожной мины во время планового патрулирования в окрестностях города Агельхок на севере Мали утром в воскресенье. В миссии ООН уточнили, что в результате инцидента серьезные ранения получили четверо миротворцев, все пострадавшие сейчас находятся под медицинским наблюдением.
"Мы должны объединить все усилия для нахождения и задержания ответственных за эти террористические акты, чтобы они могли ответить за свои преступления перед системой правосудия", - приводятся в заявлении миссии слова Аннадифа.
Представители ООН в Мали выразили соболезнования семьям погибших и пожелали выздоровления пострадавшим.
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