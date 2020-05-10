Глава миссии ООН в Мали осудил убийство миротворцев на севере страны

Ранее сообщалось, что три миротворца погибли, еще трое пострадали при взрыве придорожной мины во время планового патрулирования в окрестностях города Агельхок на севере Мали утром в воскресенье. В миссии ООН уточнили, что в результате инцидента серьезные ранения получили четверо миротворцев, все пострадавшие сейчас находятся под медицинским наблюдением.