Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях

"Зафиксировано два обстрела населенного пункта Хаффа, один обстрел населенного пункта Кфария в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра"*, - сказал он.
Кроме того, Журавлев отметил, что обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористические организации, запрещенные в России
*Террористические организации, запрещенные в России