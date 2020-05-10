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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-10T22:04
https://ria.ru/20200510/1571257676.html
Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:81:3334:1956_1036x0_80_0_0_efef4af1361c0d4a2e79061576be18bd.jpg
РИА Новости

Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях

22:04 10.05.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра"* совершила четыре обстрела в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
Ранее российское силовое ведомство сообщило, что Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция - два.
"Зафиксировано два обстрела населенного пункта Хаффа, один обстрел населенного пункта Кфария в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра"*, - сказал он.
Кроме того, Журавлев отметил, что обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористические организации, запрещенные в России
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииДжабхат ан-НусраИсламское государствоИдлиб (мухафаза)Латакия (город)СирияВ мире
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