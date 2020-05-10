Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях

"Зафиксировано два обстрела населенного пункта Хаффа, один обстрел населенного пункта Кфария в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра"*, - сказал он.

Кроме того, Журавлев отметил, что обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.



*Террористические организации, запрещенные в России