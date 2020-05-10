Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
Посетители сайта отметили, что немало стран больше не существуют, в то время как за прошедшие почти сто лет появились новые.
Пользователь i_live_downunder обратил внимание, что в 1922 году Корея была единым государством, а Иордании не существовало совсем.
APrimitiveMartian вспомнил о существовании "Индийской империи", имея в виду Британскую Индию.
Пользователь GreatDario отметил особую ценность карты, учитывая, что ее напечатали в период между мировыми войнами. Вместе с тем он указал на некоторые неточности.
"Регион Саар не был частью Франции, он был вольным городом, как Данциг", — написал он.
Некоторые пользователи отметили сильно изменившиеся границы государств на Ближнем Востоке, в особенности Йемена и Саудовской Аравии. Так, на карте отдельно от саудовской территории обозначен Хиджаз, где расположены священные для мусульман города Медина и Мекка.