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2020-05-10T23:27
https://ria.ru/20200510/1571257208.html
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571256236_0:37:961:577_1036x0_80_0_0_a1528cbdb3a902f4bde454de997522b2.jpg
РИА Новости

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

21:44 10.05.2020 (обновлено: 23:27 10.05.2020)
9770
© Reddit/u/Mattia_von_Sigmund Карта мира 1922 года
Карта мира 1922 года
© Reddit/u/Mattia_von_Sigmund
Карта мира 1922 года. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
Посетители сайта отметили, что немало стран больше не существуют, в то время как за прошедшие почти сто лет появились новые.
Пользователь i_live_downunder обратил внимание, что в 1922 году Корея была единым государством, а Иордании не существовало совсем.
APrimitiveMartian вспомнил о существовании "Индийской империи", имея в виду Британскую Индию.
"Сейчас это Индия, Пакистан, Бангладеш и Мьянма", — написал он.
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Были те, кто обратил внимание на ныне несуществующие Югославию и ставшую автономией в составе Израиля Палестину. Другие отметили отсутствие некоторых современных государств, например, Иорданию и Киргизию.
Пользователь GreatDario отметил особую ценность карты, учитывая, что ее напечатали в период между мировыми войнами. Вместе с тем он указал на некоторые неточности.
"Регион Саар не был частью Франции, он был вольным городом, как Данциг", — написал он.
Некоторые пользователи отметили сильно изменившиеся границы государств на Ближнем Востоке, в особенности Йемена и Саудовской Аравии. Так, на карте отдельно от саудовской территории обозначен Хиджаз, где расположены священные для мусульман города Медина и Мекка.
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RedditВ мире
Популярные комментарии
Оказывается образование - это интересно? Что будет с этими людьми если где-нибудь на запрещенных сайтах они узнают о недолгом существовании ГДР...
10 мая, 22:15
YSYar S
1530002
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