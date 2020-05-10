Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. 11 мая проведет совещание, на котором планируют рассмотреть вопрос о продлении нерабочих дней в связи с распространением коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Владимир Путин 11 мая проведет совещание, на котором планируют рассмотреть вопрос о продлении нерабочих дней в связи с распространением коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

В конце апреля российский президент выступил с обращением к гражданам и продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно. Путин также поручил кабинету министров, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета выработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничительных мер.

Рекомендации Роспотребнадзора

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Она отметила, что решение о смягчении режима самоизоляции будут принимать главы регионов.

В первую очередь, планируется разрешить заниматься спортом на улице и гулять с детьми. К работе могут вернуться компании сферы торговли и услуг с ограниченной площадью - до 400 квадратных метров.

На втором этапе разрешат прогулки с членами семьи. Кроме того, откроются школы, вузы и более крупные торговые точки, но с ограничением на количество посетителей в одно и то же время.

На третьей стадии планируется разрешить гулять в парках и скверах, но при условии соблюдения социальной дистанции. К этому моменту предприятия сферы торговли и услуг, все школы и вузы, гостиницы и рестораны начнут работать без ограничений.

Ситуация с коронавирусом

В России, по последней информации, выявили более 209 тысяч случаев COVID-19, свыше 34 тысяч пациентов из этого числа вылечились, 1915 человек спасти не удалось.

Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции: в столице его уже продлили до 31 мая. Кроме того, жителей столицы обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, магазинах и на служебном месте. Аналогичные меры действуют и в ряде других регионов.

Власти настоятельно призывают граждан не покидать квартиры без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а вне дома держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.