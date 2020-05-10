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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T00:37
https://ria.ru/20200510/1571257111.html
Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107511_0:0:2808:1580_1036x0_80_0_0_c850fc6ff9a9416ca5134b3173d13831.jpg
РИА Новости

Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней

21:41 10.05.2020 (обновлено: 00:37 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Владимир Путин 11 мая проведет совещание, на котором планируют рассмотреть вопрос о продлении нерабочих дней в связи с распространением коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В конце апреля российский президент выступил с обращением к гражданам и продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно. Путин также поручил кабинету министров, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета выработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничительных мер.
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Рекомендации Роспотребнадзора

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что решение о смягчении режима самоизоляции будут принимать главы регионов.
В первую очередь, планируется разрешить заниматься спортом на улице и гулять с детьми. К работе могут вернуться компании сферы торговли и услуг с ограниченной площадью - до 400 квадратных метров.
На втором этапе разрешат прогулки с членами семьи. Кроме того, откроются школы, вузы и более крупные торговые точки, но с ограничением на количество посетителей в одно и то же время.
На третьей стадии планируется разрешить гулять в парках и скверах, но при условии соблюдения социальной дистанции. К этому моменту предприятия сферы торговли и услуг, все школы и вузы, гостиницы и рестораны начнут работать без ограничений.
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Ситуация с коронавирусом

В России, по последней информации, выявили более 209 тысяч случаев COVID-19, свыше 34 тысяч пациентов из этого числа вылечились, 1915 человек спасти не удалось.
В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции: в столице его уже продлили до 31 мая. Кроме того, жителей столицы обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, магазинах и на служебном месте. Аналогичные меры действуют и в ряде других регионов.
Власти настоятельно призывают граждан не покидать квартиры без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а вне дома держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Зачем совещаться, если результата нет и не будет??!! Еще бы Белку пригласил или Кота Ваську?
10 мая, 22:28
Елена МММ
1030002
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