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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:32
https://ria.ru/20200510/1571256989.html
Число зараженных коронавирусом в Пакистане превысило 30 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/147698/40/1476984090_0:192:2048:1344_1036x0_80_0_0_0b38da0d6af50ec64be128cfaf03b9d7.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Пакистане превысило 30 тысяч

21:32 10.05.2020
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
© Flickr / Wasif Malik
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Пакистане увеличилось за сутки на 869 и достигло 30 334, сообщило правительство страны.
В провинции Синд выявлено 11 480 заразившихся, в Пенджабе - 11 093 случая. В провинции Хайбер-Пахтунхва - 4 669, в Белуджистане - 1935, а в пакистанской столице Исламабаде - 641 случай заражения.
В общей сложности выздоровели 8 063 человека, умерли 659 заболевших. Суммарно власти провели более 283 517 тестов на COVID-19.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявлял ранее, что с субботы в стране отменяется режим изоляции. Начали работать все отрасли, связанные со строительством, открываются сталелитейные и алюминиевые заводы и другие производственные цеха. Рынки будут работать пять дней в неделю - до 5 вечера. Железнодорожные и авиаперевозки остаются под запретом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Имран ХанБелуджистанПакистанИсламабадВ мире
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