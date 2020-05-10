Минобороны Турции сообщило об 11 раненых при теракте в сирийском Эль-Бабе

"Члены террористической организации РПК/YPG на этот раз нацелились на район операции "Щит Евфрата". В результате устроенного террористами взрыва в центре города Эль-Баб ранены по меньшей мере 11 мирных жителей, один из них тяжело", - сообщило турецкое военное ведомство.