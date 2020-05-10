Минобороны Турции сообщило об 11 раненых при теракте в сирийском Эль-Бабе

АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило об 11 раненых при теракте с использованием взрывного устройства в городе Эль-Баб на северо-западе Сирии, возложив ответственность за взрыв на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG).
"Члены террористической организации РПК/YPG на этот раз нацелились на район операции "Щит Евфрата". В результате устроенного террористами взрыва в центре города Эль-Баб ранены по меньшей мере 11 мирных жителей, один из них тяжело", - сообщило турецкое военное ведомство.
Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России