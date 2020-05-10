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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-10T21:27
https://ria.ru/20200510/1571256904.html
Минобороны Турции сообщило об 11 раненых при теракте в сирийском Эль-Бабе
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РИА Новости

Минобороны Турции сообщило об 11 раненых при теракте в сирийском Эль-Бабе

21:27 10.05.2020
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© AFP 2020 / Saleh Abo GhalounТурецкие военные в районе города Эль-Баб в Сирии
Турецкие военные в районе города Эль-Баб в Сирии
© AFP 2020 / Saleh Abo Ghaloun
АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило об 11 раненых при теракте с использованием взрывного устройства в городе Эль-Баб на северо-западе Сирии, возложив ответственность за взрыв на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG).
"Члены террористической организации РПК/YPG на этот раз нацелились на район операции "Щит Евфрата". В результате устроенного террористами взрыва в центре города Эль-Баб ранены по меньшей мере 11 мирных жителей, один из них тяжело", - сообщило турецкое военное ведомство.
Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииЭль-БабИсламское государствоКурдистан (Иран)СирияВ мире
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