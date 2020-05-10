В Самарской области режим ограничений продлили до 18 мая

САМАРА, 10 мая - РИА Новости. Режим ограничений, введенный в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом, продлили до 18 мая, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.
В Самарской области до 11 мая действуют режим самоизоляции. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже был расширен список организаций, которые смогут работать, в их числе оказались парикмахерские и салоны красоты. Также в особом режиме возобновили работу МФЦ, разрешение на осуществление своей деятельности получили официально зарегистрированные самозанятые.
"На данный момент на территории Самарской области по рекомендации главного санитарного врача по Самарской области штабом принято решение продлить ограничительные меры до 18 мая", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что, по мнению, руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, говорить о смягчении действующих ограничений пока преждевременно, есть тенденция к стабилизации уровня заболеваемости, но говорить о спаде не приходится.
В Самарской области подтвержден 951 случай заболевания коронавирусом, 135 человек выздоровели, девять скончались.
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