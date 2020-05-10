В Самарской области режим ограничений продлили до 18 мая

В Самарской области до 11 мая действуют режим самоизоляции. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже был расширен список организаций, которые смогут работать, в их числе оказались парикмахерские и салоны красоты. Также в особом режиме возобновили работу МФЦ, разрешение на осуществление своей деятельности получили официально зарегистрированные самозанятые.