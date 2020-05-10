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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:17
https://ria.ru/20200510/1571256777.html
В Самарской области режим ограничений продлили до 18 мая
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РИА Новости

В Самарской области режим ограничений продлили до 18 мая

21:17 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
САМАРА, 10 мая - РИА Новости. Режим ограничений, введенный в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом, продлили до 18 мая, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.
В Самарской области до 11 мая действуют режим самоизоляции. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже был расширен список организаций, которые смогут работать, в их числе оказались парикмахерские и салоны красоты. Также в особом режиме возобновили работу МФЦ, разрешение на осуществление своей деятельности получили официально зарегистрированные самозанятые.
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"На данный момент на территории Самарской области по рекомендации главного санитарного врача по Самарской области штабом принято решение продлить ограничительные меры до 18 мая", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что, по мнению, руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, говорить о смягчении действующих ограничений пока преждевременно, есть тенденция к стабилизации уровня заболеваемости, но говорить о спаде не приходится.
В Самарской области подтвержден 951 случай заболевания коронавирусом, 135 человек выздоровели, девять скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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