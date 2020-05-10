Число зараженных коронавирусом в Ирландии приблизилось к 23 тысячам

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии приблизилось к 23 тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, за сутки зафиксировано 236 новых случаев заражения и 12 смертей. Всего умерли 1458 человек, общее число случаев заражения составляет 22 996 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
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