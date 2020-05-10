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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:16
https://ria.ru/20200510/1571256734.html
Число зараженных коронавирусом в Ирландии приблизилось к 23 тысячам
https://cdn21.img.ria.ru/images/155520/28/1555202800_0:244:2896:1873_1036x0_80_0_0_f5e3843d160c6501b28c700e935a7652.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Ирландии приблизилось к 23 тысячам

21:16 10.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Дублина
Вид Дублина
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии приблизилось к 23 тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, за сутки зафиксировано 236 новых случаев заражения и 12 смертей. Всего умерли 1458 человек, общее число случаев заражения составляет 22 996 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗИрландияВ мире
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