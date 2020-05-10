МИД России возмутился заявлением Белого дома о победителях нацизма

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Попытки США переиначить итоги Второй мировой войны во время празднования 75-летней годовщины Победы крайне возмутительны, заявили в российском Министерстве иностранных дел.
В ведомстве подчеркнули, что намерены провести с американской стороной серьезный разговор по этому поводу.
По словам российских дипломатов, у Белого дома, назвавшего победителями нацизма лишь Великобританию и США, "не нашлось храбрости и желания" упомянуть неоспоримую роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии и колоссальные потери, которые понесла Красная армия.
В МИД добавили, что слова официальных представителей Соединенных Штатов по этому поводу также оказались "крайне скупы". Такая позиция идет вразрез с совместным заявлением по случаю годовщины встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе. В нем лидеры обеих стран подчеркнули общие усилия Москвы и Вашингтона, направленные на разгром противника.
Как считают в министерстве, эти страницы истории нельзя игнорировать. В МИД обратили внимание на множество возмущенных записей, которые люди со всего мира оставили под публикацией Белого дома в инстаграме.
"Примечательно, что их корректные и основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют", — говорится в сообщении.
Издевательство над здравым смыслом
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что мириться с подобным высказываниями со стороны администрации Дональда Трампа нельзя.
Она отметила, что Соединенные Штаты не раз называли себя "лидерами свободного мира" и борцами с распространением фейков, однако позволяют себе подобное издевательство над здравым смыслом и фальсификацию.
Как написала Захарова в фейсбуке, складывается впечатление, что пост Белого дома нацелен на то, чтобы нейтрализовать эффект от апрельского заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе.
"В российско-американском заявлении воспевался "Дух Эльбы", в белодомовском твите — только американский. В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух", — подчеркнула она.
"Мы не должны молчать"
Комментируя публикацию Белого дома, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва никому не даст забыть правду о той роли, которую СССР сыграл в годы Второй мировой войны — даже если кое-кто "хочет пересмотреть уроки истории".
Антонов назвал дезинформационную кампанию Соединенных Штатов неприемлемой и кощунственной.
"Я считаю, что мы не должны молчать. Мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументированно, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза", — заключил дипломат.
Пост Белого дома
Накануне в аккаунте администрации американского лидера появилось видео, в котором утверждалось, что во Второй мировой войне победу над нацизмом одержали только США и Британия.
При этом вклад Советского союза в разгром фашистов никак не был упомянут.
Интернет-пользователи, среди которых оказались не только россияне, но и иностранцы, были возмущены подобным заявлением и стали публиковать под записями Белого дома фотографию, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.