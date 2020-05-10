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75 лет Великой Победы
2020-05-10T21:21
https://ria.ru/20200510/1571256544.html
МИД России возмутился заявлением Белого дома о победителях нацизма
https://cdn23.img.ria.ru/images/155141/62/1551416262_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ad9970e1a82608b5a0ec5f52faa72888.jpg
РИА Новости

МИД России возмутился заявлением Белого дома о победителях нацизма

21:08 10.05.2020 (обновлено: 21:21 10.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Попытки США переиначить итоги Второй мировой войны во время празднования 75-летней годовщины Победы крайне возмутительны, заявили в российском Министерстве иностранных дел.
В ведомстве подчеркнули, что намерены провести с американской стороной серьезный разговор по этому поводу.
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По словам российских дипломатов, у Белого дома, назвавшего победителями нацизма лишь Великобританию и США, "не нашлось храбрости и желания" упомянуть неоспоримую роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии и колоссальные потери, которые понесла Красная армия.
В МИД добавили, что слова официальных представителей Соединенных Штатов по этому поводу также оказались "крайне скупы". Такая позиция идет вразрез с совместным заявлением по случаю годовщины встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе. В нем лидеры обеих стран подчеркнули общие усилия Москвы и Вашингтона, направленные на разгром противника.
Как считают в министерстве, эти страницы истории нельзя игнорировать. В МИД обратили внимание на множество возмущенных записей, которые люди со всего мира оставили под публикацией Белого дома в инстаграме.
"Примечательно, что их корректные и основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют", — говорится в сообщении.
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Издевательство над здравым смыслом

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что мириться с подобным высказываниями со стороны администрации Дональда Трампа нельзя.
Она отметила, что Соединенные Штаты не раз называли себя "лидерами свободного мира" и борцами с распространением фейков, однако позволяют себе подобное издевательство над здравым смыслом и фальсификацию.
Как написала Захарова в фейсбуке, складывается впечатление, что пост Белого дома нацелен на то, чтобы нейтрализовать эффект от апрельского заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе.
"В российско-американском заявлении воспевался "Дух Эльбы", в белодомовском твите — только американский. В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух", — подчеркнула она.
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"Мы не должны молчать"

Комментируя публикацию Белого дома, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва никому не даст забыть правду о той роли, которую СССР сыграл в годы Второй мировой войны — даже если кое-кто "хочет пересмотреть уроки истории".
Антонов назвал дезинформационную кампанию Соединенных Штатов неприемлемой и кощунственной.

"Я считаю, что мы не должны молчать. Мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументированно, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза", — заключил  дипломат.

Пост Белого дома

Накануне в аккаунте администрации американского лидера появилось видео, в котором утверждалось, что во Второй мировой войне победу над нацизмом одержали только США и Британия.
При этом вклад Советского союза в разгром фашистов никак не был упомянут.
Интернет-пользователи, среди которых оказались не только россияне, но и иностранцы, были возмущены подобным заявлением и стали публиковать под записями Белого дома фотографию, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
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Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом
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75 лет Великой ПобедыРоссияМария ЗахароваДень ПобедыДональд ТрампАдминистрация президента СШАВторая мировая война (1939-1945)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Анатолий АнтоновСШАВ мире
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