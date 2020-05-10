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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:08
https://ria.ru/20200510/1571256437.html
В Рязанской области продлили ограничительные меры
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Рязанской области продлили ограничительные меры

21:08 10.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 10 мая – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов из-за роста чиcла заболевших COVID-19 продлил режим самоизоляции в регионе до особого распоряжения, однако с 12 мая будут сняты карантинные посты на въезде в регион и сделан ряд послаблений для его жителей.
Решения о постепенном возвращении региона к привычной жизни были выработаны в воскресенье на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава региона на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
"Количество заболевших, к сожалению, продолжает расти. Пик пандемии ещё не пройден. Противоэпидемические меры, которые сейчас действуют, вполне оправданы, поэтому режим повышенной готовности пока сохранится. А учитывая все возможные риски, режим самоизоляции также необходимо продолжить. До особого распоряжения", - говорится в сообщении.
В сообщении губернатора отмечается, что целесообразно сохранять масочный режим в общественных местах, в транспорте, в том числе в такси, при посещении магазинов, на остановках и вокзалах.
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При этом сообщается о точечной отмене ограничений. "Во-первых, с 12 мая завершается круглосуточная работа всех "карантинных" постов, которые были установлены на въезде в Рязанскую область. Тем не менее, все граждане, прибывшие в наш регион, обязаны будут обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней, как это было установлено ранее", - сообщает губернатор.
После 11 мая общественный транспорт вернется к обычному режиму работы с обязательным соблюдением мер безопасности, рекомендованным Роспотребнадзором. Пожилым людям, гражданам в возрасте более 65 лет, следует по-прежнему оставаться дома и без крайней необходимости на улицу не выходить. Воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. С 12 мая смогут вернуться к работе и ряд промышленных предприятий, строительные компании и подрядные организации, автосалоны и сервисы техобслуживания автомобилей, ателье, прачечные и химчистки. При этом организаторам ярмарок на территории региона, напротив, будет рекомендовано прекратить работу до особого распоряжения.
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По данным на воскресенье, в Рязанской области зафиксировано 1648 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в настоящий момент в медицинских учреждениях Рязани находятся 216 пациентов с диагнозом COVID-19 из них 14 детей. Отмечается, что тяжелое состояние наблюдается у 14 пациентов, при этом шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Николай ЛюбимовКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РязаньРязанская областьОбщество
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