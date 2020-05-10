Число жертв коронавируса в мире превысило 274 тысячи человек

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,9 миллиона, умерли свыше 274 тысяч, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 61 578 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 8499. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 3 917 366, количество летальных исходов - 274 361. Больше всего случаев по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 707 946.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.