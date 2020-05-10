Число жертв коронавируса в мире превысило 274 тысячи человек

Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 61 578 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 8499. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 3 917 366, количество летальных исходов - 274 361. Больше всего случаев по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 707 946.