Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:08
https://ria.ru/20200510/1571256428.html
Число жертв коронавируса в мире превысило 274 тысячи человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572949_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_135195f81cce622483771c7a04e554e3.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило 274 тысячи человек

21:07 10.05.2020 (обновлено: 21:08 10.05.2020)
289
© REUTERS / Lucas JacksonСотрудник полицейского управления Нью-Йорка помогает рабочим вынести тело из дома в Бруклине, Нью-Йорк
Сотрудник полицейского управления Нью-Йорка помогает рабочим вынести тело из дома в Бруклине, Нью-Йорк
© REUTERS / Lucas Jackson
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,9 миллиона, умерли свыше 274 тысяч, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 61 578 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 8499. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 3 917 366, количество летальных исходов - 274 361. Больше всего случаев по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 707 946.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания
Вчера, 17:18Распространение нового коронавируса
Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
001400
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗВ мире
Рекомендуем
Вид Дублина
Число зараженных коронавирусом в Ирландии приблизилось к 23 тысячам
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч человек
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх
Экс-премьера Индии Сингха госпитализировали с болью в груди
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Рязанской области продлили ограничительные меры
Спасатель SNSM, Франция
На юго-западе Франции объявили красный уровень погодной опасности
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Число зараженных коронавирусом в Пакистане превысило 30 тысяч
Медицинский работник у больницы в Нью-Йорке
Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 человек
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
В Израиле число умерших с коронавирусом выросло до 252
Турецкие военные в районе города Эль-Баб в Сирии
Минобороны Турции сообщило об 11 раненых при теракте в сирийском Эль-Бабе
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Американская чиновница послала Илона Маска и пожалела об этом
Пожар в хосписе в Красногорске
В Красногорске произошел пожар в частном хосписе
Полицейский автомобиль на блокпосте при въезде в Алма-Ату
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Контейнерная зона в Узбекистане
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 2418
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
В Британии ввели новую шкалу коронавирусной опасности
Тестирование на коронавирус
Число зараженных коронавирусом работников "АвтоВАЗа" выросло до семи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
Лента новостейМолния