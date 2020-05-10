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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T20:59
https://ria.ru/20200510/1571256346.html
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 2418
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205288_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_deba0be4dbdc1e11ea03374e36e399cb.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 2418

20:59 10.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
ТАШКЕНТ, 10 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на семь человек и достигло 2418, число выздоровевших – на 25, до 1881, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"По состоянию на 10 мая 2020 года 22.30 (20.30 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2418", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.
В воскресенье было зафиксировано 69 новых случаев COVID-19, в субботу - 24, пятницу - 27, в четверг - 65.
По данным ведомства, общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 1881. В воскресенье из больниц выписаны 78 человек, в субботу – 28. В настоящее время на лечении находятся 527 человек, в том числе семь - в тяжелом состоянии.
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Власти Узбекистана с 1 апреля ввели режим самоизоляции. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: людям разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения коронавируса: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение будет действовать в городах и районах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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